وفاة والدة النجم العالمي براد بيت 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:10 مساءً - خلال الساعات الماضية تم الإعلان عن وفاة السيدة جين إيتا بيت والدة النجم العالميعن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بحسب ما جاء بموقع TMZ.وقد ذكرت مصادر مطلعة لـ"TMZ" بأن والدة النجم براد بيت وتُدعى جين إيتا بيت قد قد وافتها المنية خلال الأيام القليلة الماضية، كما نشر أحد أفراد العائلة منشورًا مؤثرًا على "إنستغرام" يؤكد خبر وفاتها.وتربط النجم العالميعلاقة خاصة بوالدته حيث كان قريبًا منها وكانت بمثابة الرابط الوثيق بين عائلة براد بيت الكبيرة، وكانت تحرص دائمًا على تجميع العائلة بأكملها في حفلٍ ضخم قبل خمس سنوات فقط.ويذكر أنه في يونيو الماضي، خلال عرض خاص لفيلمه الجديد "‏F1‏"، لم ينسأن يوجه تحية حانية لوالدته أثناء ظهوره المباشر ‏مع المذيعة سافانا غوثري، حيث قال بكل عاطفة: "يجب أن أرسل تحية لوالدتي لأنها تتابعك كل صباح.. إلى جين بيت. أحبك يا أمي"‏.وكانت الراحلةقد ظلت بعيدة عن الأضواء في أغلب الأحيان، ولكنها ظهرت في بعض المناسبات على السجادة الحمراء إلى جانب براد بيت مع زوجها ويليام.