أنغام تخضع لجراحة جديدة في البنكرياس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:10 مساءً - تمر الفنانة أنغام، بمرحلة جديدة في رحلتها العلاجية بألمانيا، ولكنها مطمئنة بحسب تصريحات الإعلامي المصري محمود سعد والذي كشف عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" عن إجراء إنغام لعملية جديدة لاستكمال إزالة الورم الحميد الذي أصابها بالبنكرياس.‏ أنغام تجري عملية جديدة غدًا وفي آخر تحديث لحالة أنغام، كشف الإعلامي محمود سعد عن تفاصيل جديدة لحالتها الصحية، مؤكدًا بإجراءها لعملية غدًا مطالبًا محبيها وجمهورها بالدعاء لها حيث كتب قائلاً: "اخر اخبار انغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فارجو ان انتوا تدعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة".

أنغام في محنة صحية وكان قد أكد محمود سعد، والذي يُعتبر أحد المقربين من أنغام في بث مباشر مؤخرًا، عن معاناتها من آلام ‏شديدة تستدعي بقاءها تحت الرعاية الطبية حتى نهاية الأسبوع الجاري. وقال بأنها محاطة بأحبابها ووجوهها المفضلة، وأنهم يقدمون لها كل الدعم في هذه الأوقات ‏الصعبة. كما أوضح أن الأطباء يتابعون حالتها عن كثب، وأنه على اتصال دائم بها للاطمئنان عليها مطالبًا فقط بالدعاء لها.

ورغم خطورة الألم الذي تشعر به أنغام، طمأن محمود سعد الجميع بأن الوضع "ليس خطرًا"، وأن الإجراءات الطبية اللاحقة ستحدد ‏مسار تعافيها بعد انتهاء الفحوصات والمتابعة في المستشفى.‏ والد أنغام: "حالة ابنتي أنغام تتحسن تدريجيًا" وفي تصريحات سابقة للموسيقار محمد علي سليمان، كشف من خلالها تطورات الحالة الصحية لابنته الفنانة أنغام، حيث صرح لـ"الخليج 365" قائلاً إنّ الحالة الصحية لابنته، صارت تشهد تحسنًا نوعًا ما وبشكلٍ تدريجي، ولازالت تخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات في ألمانيا، وتحت الملاحظة الطبية على مدار الساعة، لحين تماثلها للشفاء، مؤكدًا أنه على تواصل مستمر معها بشأن الاطمئنان عليها.

يمكنك قراءة.. والد أنغام يكشف لـ الخليج 365 تطورات الحالة الصحية لابنته وموعد عودتها للقاهرة تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية لـ أنغام تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها محمود سعد في بث مباشر سابق حيث أكد بأنه قد تم استئصال لورم في البنكرياس مؤكدًا بإنه "ورم حميد" ولا يشكل خطرًا على حياتها وإنه لا يزال جزءٌ ‏آخر باقٍ، حيث صرَّح قائلًا: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكل اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في المانيا وبالتحديد في ميونخ.. والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا وعاوز أنك تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أي حاجة ‏خبيثة، ‏وهتخرج بكره أو بعده".‏



