ستة من نخبة نجوم التنس يستعدون لخوض تحدي “Six Kings Slam” مجددًا ضمن موسم الرياض

تتجه أنظار عشاق التنس حول العالم مجددًا إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تستعد لاحتضان واحدة من أبرز بطولات التنس العالمية، حيث أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أسماء ستة من نخبة نجوم التنس العالمي لخوض تحدي بطولة “Six Kings Slam” مجددًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتُقام المنافسات خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم وفق التصنيف الحالي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين (PIF ATP).

وكانت الرياض قد شهدت في النسخة الماضية من البطولة حدثًا تاريخيًا، حين توّج المصنف الأول عالميًا وبطل أستراليا المفتوحة، يانيك سينر، باللقب بعد قلب تأخره بمجموعة إلى فوز مثير على بطل رولان غاروس 2025، كارلوس ألكاراز، صاحب خمسة ألقاب كبرى، حيث تأكدت مشاركتهما مجددًا في النسخة الثانية هذا العام.

وينضم إلى الثنائي النجم الصربي وأسطورة التنس نوفاك دجوكوفيتش، المتوج بـ24 لقبًا في بطولات الغراند سلام لفئة الفردي – وهو رقم قياسي عالمي – والذي أنهى منافسات العام الماضي في المركز الثالث بعد فوزه في مواجهة تاريخية مشحونة بالعاطفة أمام غريمه الأزلي رافاييل نادال، في آخر لقاء جمع بينهما قبل اعتزال اللاعب الإسباني.

كما تكتمل قائمة أبطال هذا العام بثلاثة وجوه جديدة تخوض المنافسة لأول مرة في بطولة “Six Kings Slam”، يتقدمهم الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وثلاث مرات وصيف البطولات الكبرى، إلى جانب البريطاني جاك دريبر، والأميركي تايلور فريتز الذي بلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، ويشغلان حاليًا المركزين الرابع والخامس عالميًا على التوالي.

وتأتي عودة البطولة لتؤكد مكانة الرياض كوجهة بارزة للفعاليات الرياضية العالمية، في ظل الزخم الكبير الذي يشهده موسم الرياض سنويًا، والاهتمام المتزايد بجذب أبرز الأحداث والنجوم العالميين إلى المملكة.