خاصّ بالفيديو- بعد حفله الناجح في إهدنيّات… ماذا قال الشّامي عبر “الخليج 365”؟

أحيا الشّامي، حفلًا فنّيًّا ضمن فعاليّات مهرجان إهدنيّات، بحضور جمهور غفير استمتع بأجمل أغانيه الشّبابية.

وفي لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، عبّر الشّامي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان إهدنيّات، وبلقاء السّيّدة ريما فرنجيّة في قصر الرّئيس سليمان فرنجيّة، معربًا عن إعجابه بشخصيّتها الرّاقية وأخلاقها واحترامها، مؤكّدًا أنّ لقـاءها شرف لكلّ إنسان.

وعن مشاركته في المهرجان، أشار الشّامي إلى أنّ الوقوف على مسرح إهدنيّات الّذي يستقبل أهم النجوم في الوطن العربي والعالم يُعدّ شرفًا عظيمًا بالنّسبة له. (http://www.instagram.com/p/DM8BiJ9sg0G/)

وبالعودة الى فعاليات الحفل، من قلب الطّبيعة الساحرة لشمال لبنان وتحديدًا في بلدة إهدن، أشعل الفنان الشامي أجواء مهرجان “إهدنيّات” في سهرةٍ فنّيّة استثنائيّة.

إعتلى الشّامي المسرح وسط تصفيقٍ حارّ وهتافات الآلاف الّتي ملأت المدرّجات ونجح منذ اللحظة الأولى في إشعال الأجواء بدخوله على أنغام أغنيتِه الشهيرة “جيناك” وسط صيحات وتصفيق الجمهور، لتبدأ سهرة ناريّة قدّم خلالها الشامي باقةً من أبرز أغنياته القديمة وأغنياته الجديدة الّتي ردّدها الجمهور بكلّ حماسة، منها: “دوالي”، “وين”، “بس ما تفلّ”، “بلاكي”، “دكتور”، “صبرا”، “يلي دار”، “ملكة جمال الكون” وغيرها من الأغاني النّاجحة. (http://www.instagram.com/p/DM6JpWpomqB/)

وترافقت الأغنيات مع عروض راقصة ديناميكيّة أضفت طاقة مضاعفة على المسرح، إلى جانب مؤثّرات بصريّة مبهرة.

وعقب الحفل، أرسل الشّامي إلى جمهوره رسالة عبر حسابه الرّسميّ على إنستغرام قال فيها: “وخلصت حفلة لبنان… شكرًا يا أوفى جمهور بالعالم!”، في إشارةٍ منه إلى محبّة الجمهور اللبنانيّ ووفائه له”.