أحمد سعد يدعو جمهوره لتحدي جديد.. فما علاقة أغنيته الجديدة أخويا؟

تحدي جديد

"حبيبنا".. نجاح سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:04 مساءً - أطلق الفنانتحدياً جديداً للرقص وذلك على أنغام أغنيته الجديدة "أخويا"، التي سبق وتم طرحها ضمن ألبومه الغنائي "بيستهبل"، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو يُظهر رقصته الجديدة المستوحاة من الأغنية.وكتب أحمد سعد في تعليقه على الفيديو "الأصحاب الجدعان اللي بيحبوا بعض.. اجمعوا، الرقصة الجديدة وصلت"، وطالب من جمهوره تصوير الرقصة ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.أغنية "أخويا" "أخويا" كانت ضمن أغاني الألبوم الجديد، وظهر فيها شقيقه الفنان عمرو سعد في كليب الأغنية؛ ليكون تعاوناً جديداً بين الفنانين بعد عدد كبير من الأغاني التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو، والأغنية من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.يُشار إلىطرح 5 أغانٍ من ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وكان من بين هذه الأغاني ديو مع الفنانة روبي باسم "تاني" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي، وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد بالفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني"، أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.ويأتي الألبوم الجديد بعد نجاح ألبومه السابق "حبيبنا"، الذي قدم فيه توليفة من الأغاني المتنوعة وطرحه في بداية العام الحالي، وضم هذا الألبوم 9 أغاني تعاون من خلالها أحمد مع كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي في أغنية " مفتقدني" وغيرها من الأغاني، ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم ، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.تابعي أيضاً.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».