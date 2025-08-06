كارمن سليمان: شرف ليّا أكون خليفة أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:04 مساءً - عبّرت الفنانة كارمن سليمان عبر تصريحات إعلامية عن حبها الكبير للفنانة أنغام؛ مؤكدةً أنها تعتبر نفسها من جمهورها ومحبيها. وتتمنى لها الشفاء العاجل؛ لتعود وتُمتع محبيها بأغانيها وأعمالها المميّزة. رسالة كارمن سليمان لـ أنغام وردّت كارمن على تعليقات البعض حول موهبتها وأنها ستكون خليفةً لـ أنغام في عالم الغناء، وقالت: "شرف كبير ليّا إن حد يقول إني خليفة الفنانة الكبيرة أنغام، أنا بموت فيها وبحبها جداً. ودي حاجة تشرفني وتسعدني".

ووجّهت كارمن سليمان رسالة مباشرة لـ أنغام، وتمنت لها الشفاء العاجل، وقالت لها: "أنتِ مفيش منك. أنتِ نجمة كبيرة جداً وكلنا بنحبك وبنقدّرك، وألف سلامة عليكِ، وتقومي بالسلامة وتنوّري الدنيا كلها".

يشار إلى أنغام طرحت خلال الفترة الماضية ألبومها الغنائي الجديد "أصح غلطة"، وقد ضم الألبوم عشر أغنيات، هي: "فيك حيل تكدب"، و"الدنيا رايقة"، و"صعّبتها ع اللي بعدي"، و"يا زعلانين"، و"عمر تاني"، و"طبطب عليا"، و"إنت وبس"، و"أناني إنت".

وقد تعاونت كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صنّاع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، هم: توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي وعمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيى يوسف وأسامة الهندي. تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية لـ أنغام تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها محمود سعد في بثّ مباشر مؤخرًا؛ حيث أكّد أنه قد تم استئصال ورم في البنكرياس؛ مؤكداً أنه "ورم حميد"، ولا يشكّل خطراً على حياتها، ولايزال هناك جزءٌ ‏آخر؛ حيث صرّح قائلاً: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكلّ اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في ألمانيا وبالتحديد في ميونخ، والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جداً، وعاوز إنكم تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أيّ حاجة ‏خبيثة، ‏وهتخرج بكرة أو بعده".‏

وكشف أيضاً عن موعد عودة أنغام إلى مصر؛ قائلاً: "لو خدت حقن في الدم هتضطر تقعد شوية، ولو حبوب احتمال تيجي على طول، ‏واللي فاضل من الكيس ‏مش مزعج، قد تحتاج تشيله في فترة من الفترات قدام، وعاوز متابعة، كل شهر أو اتنين تعمل رسم وتشوف. ‏والأطباء في ألمانيا قالوا ليها ‏اعملي رسم في مصر، ولو مستقر ومش بيكبر مفيش مشكلة، ومفيش حاجة خطر. وهي كويسة جداً، ‏واتكلمنا أكتر من تلات أربع مرات، ‏أرجوكم ده الخبر الدقيق".‏



يمكنكِ قراءة أنغام تكشف نتيجة فحص ورم البنكرياس وتبدأ خطوات التعافي: إليكم التفاصيل "أصح غلطة".. أحدث ألبومات كارمن سليمان يشهد صيف 2025 عودة قوية لـ كارمن سليمان حيث طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "أصح غلطة" بشكلٍ منفرد على طريقة "السنجل" وليس دفعة واحدة، حيث إنه مكوّن من ‏‏10 أغانٍ، إنتاج زوجها مصطفى جاد، منها، "فيك حيل تكدب"، و"الدنيا رايقة"، و"صعبتها ع إللي بعدي"، و"يا زعلانين"، و"عمر ‏تاني"، و"طبطب عليا"، و"إنت وبس"، و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة".

وتتعاون كارمن في الألبوم الجديد، مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم توما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، ‏عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.‏



