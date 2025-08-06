كيت ميدلتون تقطع عطلتها الصيفية مع عائلتها لهذا السبب

كيت ميدلتون تقطع عطلتها من أجل مشروع توعوي ضخم

View this post on Instagram A post shared by The Royal Foundation Centre for Early Childhood (@earlychildhood)

"الفرصة الذهبية".. رسالة كيت للتغيير المجتمعي

ستة أفلام قصيرة.. ورسالة واحدة

مشاركة كيت ميدلتون في عملية تطوير الأفلام

أميرة ويلز والتزام طويل الأمد بالطفولة المبكرة

https://www.instagram.com/p/DJCdTDkNuzP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJCdTDkNuzP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJCdTDkNuzP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:04 مساءً - في خطوة جديدة تؤكد التزامها العميق بقضايا الطفولة المبكرة، أطلقتأميرة ويلز، سلسلة مبتكرة من الأفلام القصيرة؛ لتسليط الضوء على الأثر الحاسم للسنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان، واضعةً هذا الملف في صدارة أولوياتها، حتى خلال عطلتها الصيفية.بينما تستمتع الأميرة كيت ميدلتون بعطلة عائلية مع زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، إلا أن شغفها بقضية الطفولة المبكرة لم يُفارق أجندتها. فقد قطعت إجازتها الصيفية، وأطلقت من خلال مركز الطفولة المبكرة الذي أسسته، سلسلة أفلام متحركة تعليمية، تهدف إلى دعم المتخصصين والمتطوعين العاملين مع الأطفال والأسر في بناء بيئات آمنة للنمو العاطفي والاجتماعي السليم.في تصريح حديث لأميرة ويلز، وصفت السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان بأنها: "الفرصة الذهبية لبناء أسس قوية لحياة صحية وسعيدة في المستقبل"، مؤكدة أن هذه المرحلة تتيح إمكانية تغيير المجتمعات للأفضل من خلال إعداد الأطفال لمواجهة تحديات الحياة.وأضافت في تصريحاتها: "توفر الطفولة المبكرة فرصة ذهبية لتغيير مجتمعاتنا نحو الأفضل، ومن خلال تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى أطفالنا، سننشئ جيلاً أكثر جاهزية لمواجهة المستقبل".تم تصميم سلسلة الأفلام، والتي باتت متوفرة على قناة مركز الطفولة المبكرة عبر يوتيوب؛ بدءاً من اليوم الموافق 6 أغسطس، وذلك لشرح الأسس العلمية للتفاعل اليومي بين البالغين والأطفال. وتشمل المواضيع التالية: كيف ننمي دماغاً صحياً عاطفياً؟، ملاحظة المشاعر والتعامل معها، إدارة المشاعر الكبيرة، التفاعلات المتبادلة، دعم التعلم المبكر و خلق مساحة للتواصل.الهدف الأساسي من هذه الأفلام هو تعزيز قدرة البالغين على بناء علاقات دافئة مع الأطفال خلال السنوات الأولى، بما يضمن نمواً نفسياً واجتماعياً متوازناً.إليكِ هذا الخبر كيت ميدلتون تغيب عن مباراة البولو السنوية للأمير ويليام بعد تصريحات عن "الحياة الجديدة بعد العلاج"الأميرة، البالغة من العمر 43 عاماً، شاركت أيضاً عن قرب في عملية تطوير هذه الأفلام. وقد ظهرت في صور من ورشة عمل إبداعية عُقدت في يونيو الماضي، وهي ترتدي بدلة خضراء، وتناقش الرسوم والمفاهيم مع اثنين من الرسامين وخبراء القطاع.وشارك في الجلسة خبراء في تنمية الطفولة من بينهم البروفيسور بيتر فوناجي من مركز آنا فرويد، والبروفيسور سام واس.وبحسب بيان المركز، فإن هذه السلسلة تُعد جزءاً من مشروع "Shaping Us"، الذي يُمثل حجر الزاوية في حملة الأميرة كيت؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل.يُعد العمل في مجال الطفولة المبكرة من أهم المحاور في الدور العام الذي تؤديه. ويؤكد مقربون منها أن التزامها بهذه القضية سيظل مستمراً لعقود قادمة.فمنذ إطلاق مركز الطفولة المبكرة عام 2021، حرصت أميرة ويلز على توجيه الاهتمام نحو العلم الكامن وراء تنشئة الأطفال، وتوفير الأدوات والدعم لأولئك الذين يشاركون في هذا الدور المحوري. ويعكس المشروع الجديد إصرارها على وضع الأطفال في قلب استراتيجيات التنمية المجتمعية، لا سيما في ظل عالم يتغير بوتيرة سريعة.قد ترغبين في معرفة: كيت ميدلتون تعود إلى ويمبلدون بإطلالة أنيقة ومميزةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».