4 أعمال فنية تواجه مصيراً مجهولاً لـ وفاء عامر.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:04 مساءً - تواجه الفنانة، حالة من سوء الحظ، على مستوى السينما والتلفزيون خلال الفترة الأخيرة، بسبب تعطل مشاريعها بشكلٍ مفاجئ، وتدخل مرحلة التجميد، سواء خلال التصوير أو قبيل العرض، وذلك لأسباب إنتاجية وتسويقية، ليصبح هناك 4 أعمال تواجه مصيراً مجهولاً وغامضاً.أولى هذه المشاريع التي تواجه مصيراً غامضاً للفنانة وفاء عامر، هو مسلسل "حكاوي المدينة" الذي توقف بشكلٍ مفاجئ، بعد تصوير أسبوعٍ واحد، وذلك لأسبابٍ إنتاجية طارئة؛ حيث لم يتحدد بعد موعد استئناف المشروع مُجدداً، وجرى تصوير قرابة الساعتين فقط من إجمالي مدة المسلسل.ويُشارك في بطولة المسلسل، بجانب وفاء عامر، كلّ من: حورية فرغلي، نضال الشافعي، تامر عبد المنعم وآخرين، والعمل إخراج حسن السيد، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.ويواجه الفيلم الكوميدي "محو أمنية" هو الآخر مصيراً غامضاً ومجهولاً، في ظل توقف تصويره لأكثر من عامٍ كامل، والجهود المبذولة طوال الفترة الماضية، لاستئناف العمل عليه، لكن يبدو أنّه لن يرى النور في المستقبل القريب.

أزمات إنتاجية عديدة، تُعرقل مسألة استئناف تصوير فيلم "محو أمنية" لوفاء عامر ومصطفى خاطر، حسبما قال المؤلف حسام كمال لـ"الخليج 365"، لافتاً إلى أنّ موعد التصوير لم يُحدد بعد، وربما لن يُستكمل ولن يرى النور؛ حيث ستتضح الأمور كافة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الشركة المنتجة، كادت تُنهي كل الأزمات نهاية العام الماضي، وتسوية كل الأمور المادية واللوجيستية، فيما كانت تُخطط لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية، وطرحه في شهر يناير الفائت، إلا أنّ تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، وتوقف المشروع مرة أخرى.

وتُجسد الفنانة وفاء عامر، داخل الأحداث شخصية سيدة لديها دور نشر، وتجمعها مواقف كوميدية بمصطفى خاطر الذي يؤدي دور شاب موهوب في الكتابة الروائية، ويحلم في يوم من الأيام، أنه تكون له مؤلفات روائية يتابعها الجمهور.

تأجيل "جبل الحريم" رغم جاهزيته للعرض

ورغم أنّ فيلم "جبل الحريم" جاهز للعرض منذ شهر أكتوبر العام الماضي، إلا أن موعد طرحه في دور السينما لم يُحدد بعد، في ظل تأجيله أكثر من مرة، لأسباب غير واضحة، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية؛ حيث يُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وكان مؤلف العمل فتحي الجندي قد قال في تصريحاتٍ لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يُكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، ويجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".



توقف مسلسل "بدون مقابل"

ويأتي ذلك، بخلاف مسلسل "بدون مقابل" القائم تنفيذه منذ عامٍ ونصف العام تقريباً؛ حيث توقف تصويره أكثر من مرة، وخرج من خريطة مسلسلات رمضان لعامي 2024 و2025، رغم تأكيد المنتج محمد فوزي في كلّ مرة عن تحديد موعد عرضه، إلا أنه لا زال مُجمداً حتى الآن، رغم أنه يتبقى نحو 6 أيام فقط؛ لينتهي فريق العمل من تصويره كاملاً.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، وهو بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف حسام موسى. وإخراج جمال عبدالحميد. ويتناول في إطار الدارما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب.

وفاء عامر تنفي هروبها خارج مصر

يذكر أنّ الفنانة وفاء عامر، نفت قبل أيام في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات الجارية حالياً في النيابة العامة المصرية، مؤكدة أنها متواجدة داخل البلاد، وتقضي عطلة الصيف في الساحل الشمالي، وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتُعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.

ولجأت عامر إلى الجهات القضائية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، وأن هذه الإدعاءات محاولة للنيْل من سمعتها الشخصية والمهنية، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية.

وسبق أن أعلنت وفاء عامر ابتعادها نهائياً عن منصة "تيك توك"، وذلك بعدما وُجهت إليها اتهامات تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية، والتي نفتها جملةً وتفصيلاً.



