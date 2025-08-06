الترند أولاً.. كيف تناول فيلم ريستارت قضية هوس السوشيال ميديا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:58 مساءً - فيلم "ريستارت" ليس مجردَ عملٍ كوميدي تقليدي؛ بل هو مرآة تعكس الهوس بالشهرة الرقمية وتأثير "الترندات" على الهوية الشخصية.‏

يجمع الفيلم بين الثنائي تامر حسني، والذي جسّد شخصية فني الهواتف (محمد). وهنا الزاهد، والتي قامت بدور البلوغر (عفاف)؛ ليقدّما قصة ‏زوجين يسعيان للثراء عبْر منصات التواصل الاجتماعي؛ فيفقدان السيطرة على حياتهما الحقيقية.‏

إعداد: آية الزيني

الانجراف وراء حُلم الثراء السريع

يحوّل الفيلم حُلم الثراء السريع إلى مصيدة نفسية واجتماعية؛ حيث ينزلق (محمد) "تامر حسني"، و(عفاف) "هنا الزاهد" بدعم من عائلتهما ‏المتمثلة في (علاء) "محمد ثروت"، و(حسام) "السيد أسامة" إلى دوامة من التصرفات الاستعراضية الصادمة، بعد توقيع عقد استغلالي مع ‏‏(الجوكر) "باسم سمرة"، الوكيل الرقمي الماكر، الذي يحوّل حياتهم إلى سلسلة من الصدمات المفتعلة ويجبرهم على ابتكار محتوًى صادمٍ ‏يبتز مشاعر المتابعين، تحت شعار "الترند أولاً".‏

الكوميديا سلاح تامر حسني النقدي في "ريستارت"

قدّم الفيلم رسالته عبْر الفكاهة؛ متجنباً التلقين المباشر؛ حيث تحوّلت كوميديا تامر حسني في "ريستارت" إلى سلاح نقدي لاذع ضد هوس ‏السوشيال ميديا، وعكست أدواره تناقضات العصر الرقمي بسخرية مُرّة؛ مجسداً ببراعة- في مشاهد عدّة- مسلسل التنازل عن الهوية لصالح ‏الشهرة الوهمية.‏

ميمي جمال أمٌّ تقف في وجه فيضان الترندات

تؤدي الفنانة ميمي جمال شخصية (عواطف)، والدة الشخصية الرئيسية (عفاف) التي تجسّدها هنا الزاهد، وخالة شخصية (محمد) التي ‏يلعبها تامر حسني، وتجسّد بدورها بالفيلم القيمَ التقليدية للأسرة المصرية، وتَظهر كصوت حكمة وسْط انجراف العائلة وراء هوس ‏السوشيال ميديا والثراء السريع. مشاهدها مع هنا الزاهد (ابنتها) وتامر حسني (ابن أختها)، تُظهِر صراعاً بين التمسُّك بالهوية، والانسياق ‏وراء الوهم الرقمي.‏

ويُمثل ظهورها عنصراً حيويّاً في البنية العائلية للفيلم؛ حيث تُبرز شخصيتها التفاعلات الكوميدية والدرامية داخل العائلة التي تنخرط في ‏سباق الشهرة الرقمية.‏



رغم تصنيف فيلم "ريستات" كـ"كوميديا اجتماعية"، إلا أنه يوثّق أزمة السعي المحموم وراء الشاشات، الذي يهدد بمسح الذات الحقيقية. ‏قد لا يقدّم الفيلم حلولاً سحرية، لكنه يدفع المشاهد لضغط زر "إيقاف مؤقت" والتفكير: هل نحن مَن يتحكم بالسوشيال ميديا، أم هي مَن ‏تتحكم؟



يُذكر أن فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني، يُعرض حالياً في دُور العرض السينمائي وعبْر المنصات الرقمية في وقت واحد. ويشارك في بطولته كلٌّ من: هنا الزاهد، باسم ‏سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، السيد أسامة، وآخرين. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.‏



