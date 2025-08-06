شذى تكشف لـ الخليج 365 عن تفاصيل تعاقدها مع روتانا

ألبوم جديد وعدد من الأغاني المُصورّة

https://www.instagram.com/p/DM7LEuYNjcS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM7LEuYNjcS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM7LEuYNjcS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال شذى الغنائية

View this post on Instagram A post shared by SHAZA | شذى(@shazaofficialshaza)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:58 مساءً - أعلنت المطربة المصريةعن تعاقدها رسمياً مع؛ لتتولى إنتاج وتوزيع أعمالها الغنائية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمثل إضافة قوية لها خلال خطواتها الغنائية، وبدأت شذى بالفعل في تنفيذ باكورة مشاريعها معلعام 2025، بتسجيل أغنية "زمانك دلوقتي"، كما انتهت منذ أيام قليلة من تصويرها بطريقة الفيديو كليب.وأعربت شذى في تصريح لـ"" عن سعادتها بشراكتها مع روتانا، مؤكدة أن التعاقد يمثل دفعة قوية في مسيرتها الفنية، ويتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع في العالم العربي موضحة تفاصيل التعاون بأنه سيكون خلال ألبوم غنائي، يتم طرح أغانيه بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصوير أكثر من أغنية بطريقة الفيديو كليب لطرحها تباعاً عبر قنوات روتانا ومنصاتها الرقمية.تستعدلطرح أغنية "زمانك دلوقتي" بطريقة الفيديو كليب، وتتعاون في الأغنية مع الشاعر عليم الذي كتب كلماتها، وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيبة، وتدور فكرة الكليب في إطار لايت خفيف سيدة منفصلة عن زوجها، ويحاول الأخير إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وسط أجواء من الفرِحة.طرحتآخر أغانيها بعنوان "سكر مصر"، في أكتوبر العام الماضي من كلمات وألحان محمود هلال، وتوزيع شيندي خليل، وجاءت كلماتها كالتالي: "كلها مني مولعه.. كلها مني مصدعة.. اتفضلو برة حياتي .. مش واقفه الدنيا عليك.. هتفكرو تيجوا عليا .. هتشوفوا وش المرازيا ..اصلي بحب التسليه ..وهجبكوا كده وهاوديكوا.. انا اصل الأصل ..مش فيك ولا زيكو كسر.. كل الناس بيحبوني .. بيقولو دي سكر مصر".يمكنك قراءة أيضاً.. والد أنغام يكشف لسيدتي تطورات الحالة الصحية لابنته وموعد عودتها للقاهرةوسبق وطرحتمجموعة من الأغنيات المنفردة خلال العامين الماضيين، أبرزها "اخلع" من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار، و"اللي ما يتسموا"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم، "مخ تخين" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، و"إجمدي" كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».