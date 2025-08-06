بعد أكثر من عقدين.. هل يقدّم فيلم السلم والثعبان 2 معالجة جديدة لقصص الحب؟

اختلافات زمنية وواقعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:58 مساءً - "" من الأعمال السينمائية التي ينتظر الجمهور طرحها في دور العرض، لأكثر من سبب أبرزها رغبتهم في رؤية الاختلافات والتغييرات التي طرأت على هذا الجزء، خاصة بعد نجاح جزئه الأول، والذي عُرض منذ سنوات طويلة.الفنانوهو أحد أبطال الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، كشف عن أبرز القوائم المشتركة بين الجزأين وأبرز الاختلافات أيضاً، وهذا ما سوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.أكد الفنان عمرو يوسف خلال حديث أجراه خلال اليومين الماضيين لإذاعة «إنرجي 92.1» مع الإعلامية زهرة رامي، أن الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" يحتفظ بجوهر العمل الأصلي من حيث الروح العامة والفكرة الرئيسية، التي تدور حول العلاقات الإنسانية، لكنه في الوقت ذاته يقدم معالجة جديدة ومختلفة تماماً على مستوى شكل وطبيعة العلاقات العاطفية.وأوضح يوسف في تصريحاته أن الرابط المشترك بين الجزأين يتمثل في الأجواء الخاصة التي ميَّزت الفيلم الأول؛ إلا أن الجزء الجديد يعكس تطور شكل العلاقات العاطفية، بما يتماشى مع طبيعة العصر الحالي وتحولاته الاجتماعية.وأضاف أن الفارق الجوهري بين الجزأين يكمن في طبيعة قصة الحب المحورية، مشيراً إلى أن العلاقة بين هاني سلامة وحلا شيحة في الجزء الأول كانت تدور في مرحلة ما قبل الزواج، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على شكل آخر من العلاقات، يعكس نضجاً وتجربة مختلفة في مرحلة لاحقة من الحياة، ما يمنحه بُعداً واقعياً ومناسباً لزمنه.كشف الفنانعن ملامح جديدة ومغايرة تماماً في الجزء الثاني من فيلم ""، مشيراً إلى أن قصة الحب الرئيسية في الفيلم تدور هذه المرة حول زوجين يعيشان معاً ولديهما أبناء ومسؤوليات، في انعكاس لتطور طبيعة العلاقات العاطفية عن الصورة التي قدمها الجزء الأول قبل أكثر من عقدين.وأوضح يوسف أن هذه النقلة في شكل العلاقة تمثل رصداً واقعياً، لما تمر به العلاقات الزوجية، في ظل ضغوط الحياة في عام 2025؛ حيث يواجه الأزواج تحديات مختلفة تتطلب وعياً ونضجاً أكبر، وهو ما يتناوله الفيلم بروح درامية خفيفة ومشوقة.ورغم أن شخصيات الجزء الثاني تختلف بالكامل عن تلك التي عرفها الجمهور في النسخة الأصلية، أكد "يوسف" أن الفيلم يحتفظ بنفس الروح العامة والفكرة المستوحاة من لعبة "السلم والثعبان"، والتي ترمز إلى التحولات المفاجئة التي قد تمر بها العلاقات الزوجية والعاطفية؛ إذ إن خطوة واحدة قد ترفع العلاقة إلى القمة، أو تهوي بها فجأة إلى الأسفل، على غرار اللعبة الشهيرة التي يلعب فيها الحظ والمواقف الدور الأكبر.ونوَّه النجمأن الجزء الجديد يحمل طابعاً خفيف الظل، رغم عمق فكرته، معبراً عن أمله في أن يلمس العمل مشاعر الجمهور ويحقق صدى واسعاً.وكشف البرومو الأول للعمل ""، عن خطوط درامية بطابع اجتماعي ضمن سياق عاطفي متشابك؛ حيث تضمن البرومو الذي لم تتخطَ مدته 30 ثانية مجموعة من المشاهد الرومانسية، التي جمعت بين بطلي العمل عمرو يوسف وأسماء جلال؛ حيث يتناول العمل قصة حب جديدة مختلفة عن تلك التي دار حولها الجزء الأول.

الفنانون المشاركون في بطولة " السلم والثعبان2" إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حيث تضم القائمة كلاً من: ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني.

السلم والثعبان.. ذكريات وأثر لا يُنسى

عُرض فيلم "" لأول مرة عام 2001، وترك منذ ذلك الحين بصمة خاصة في تاريخ السينما المصرية الحديثة. الفيلم كان من إخراج طارق العريان، وجمع في بطولته كوكبة من النجوم، على رأسهم هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، والراحلة رجاء الجداوي، وحقق عند عرضه صدى جماهيرياً واسعاً، جعله أحد أبرز أفلام فترة الألفينات وأكثرها تأثيراً حتى اليوم.تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حازم"، الذي يؤديه هاني سلامة، وهو شاب فقد إيمانه بالحب بعد تجربة زواج فاشلة، ويعيش حياة عاطفية متقلبة، متعددة العلاقات، لا تؤمن بالالتزام أو الاستقرار. لكن مع ظهور "ياسمين"، التي تجسدها حلا شيحة، وهي فتاة رقيقة جادة تؤمن بالحب الحقيقي، تتغير معادلاته؛ إذ يحاول في البداية أن يضمها إلى قائمة نزواته العابرة، لكنه يفاجأ بأنه وقع في حبها فعلاً؛ لتبدأ قصة من التغيرات الداخلية والصراعات بين الماضي والرغبة في بداية جديدة.

