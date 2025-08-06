رحلة سينمائية مبهرة للفيلم المغربي القصير عايشه للمخرجة سناء العلاوي.. جولة مرتقبة

رحلة الفيلم المغربي القصير "عايشه"

جولة مرتقبة للفيلم خلال الشهرين القادمين

ملصق دعائي لفيلم عايشه - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

فيلم "عايشه" قصته وأبطاله

المخرجة سناء العلاوي في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:58 مساءً - بعلاقة صادقة ومؤثرة بين أمٍّ وابنتها تتخطى حيز الزمان والمكان، يخوض الفيلم المغربي القصير عايشه للمخرجةرحلة سينمائية، بدأت بعرضه العالمي الأول فيبالدورة الـ 65 من مهرجان كراكاو السينمائي، ومن بعدها تمكن من خطف الأنظار في عدة مهرجانات سينمائية دوليةمنذ العرض العالمي، عُرض الفيلم في أربعة مهرجانات مرموقة وهي مهرجان SXSW بلندن، مهرجان ديربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا، مهرجان بروكلين السينمائي بأمريكا، ومهرجان بالي السينمائي الدولي.وخلال الشهرين القادمين، يشارك الفيلم في مهرجان HollyShorts السينمائي بهوليوود (7 - 17 أغسطس)، مهرجان Imagine This Women’s International Film Festival السينمائي لأفلام المرأة (11- 14 سبتمبر)، مهرجان المكسيك الدولي للأفلام القصيرة (1 - 30 سبتمبر)، مهرجان شنيت العالمي للأفلام القصيرة وتُقام عروضه في الأرجنتين، كوستا ريكا، وهونغ كونغ (21 – 31 أغسطس)، ومهرجان تيرانا الدولي في ألبانيا (21 -27 سبتمبر.).تدور أحداث فيلم "عايشه" حول فتاة في السابعة عشرة من عمرها تُعاني من أمٍّ منعزلة عاطفياً، بينما تتخذ حياتها منعطفاً مأساوياً. تنضم الأم إلى طقوس الكناوة لمواجهة علاقتها المكسورة مع ابنتها.الفيلم من تأليف وإخراج سناء العلاوي وإنتاج بيوتر كاتشوروفسكي لشركة Native Line، وبطولة هند ظافر، منال بناني، محمد أمين كيحال، سناء العلاوي، كنزة فريدو، سمية بلقرية، ومصطفى راشدي. الفيلم من تصوير أوسكار يان كرول، ومونتاج ميخاو بوتشيك، وفنانا التحريك توميك بوبكاول وكاسومي أوزيكي، وتأليف الموسيقى لعثمان الشرادي، وتلوين مونيكا ياكوتوفيتش، وتصميم شريط الصوت مارسين لينارسيك، وهندسة الديكور نبيل غوات. وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD WORLD المبيعات في باقي أنحاء العالم.مخرجة وكاتبة سيناريو مغربية، خريجة جامعة إيتفوش لوراند في بودابست، نالت جائزة أفضل أطروحة للعام عن بحثها في فن اللقطة الطويلة في السينما، وجامعة أكسفورد؛ حيث استكشفت تطور السينما المغربية من ماضيها الاستعماري إلى حاضر ما بعد الاستعمار.يمكنكم قراءة.. فاطمة ناصر لـ"الخليج 365": " جلال الدين" أولى تجاربي في السينما المغربية وقدمت الشخصية بـ "حب"لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»