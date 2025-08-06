جمهور حمزة نمرة على موعد مع ليلة استثنائية في المسرح الروماني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:58 مساءً - يستعد المسرح الروماني لعودة فنية قوية تُواكب موسم الصيف؛ حيث يشهد غداً الخميس الموافق 7 أغسطس من الشهر الجاري، انطلاق أولى حفلاته بحفل غنائي ضخم يُحييه الفنان حمزة نمرة، وذلك ضمن سلسلة حفلات صيفية مرتقبة تحت إشراف نخبة من منظمي الحفلات.

حمزة نمرة يُروِّج لحفله بمقطع فيديو قصير

وأعلن حمزة نمرة عن حفلته القادمة من خلال فيديو نشره عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال من خلاله: "مساء الفل يارب تكونوا بخير، مستنكيم في حفلتي يوم 7 أغسطس في المسرح الروماني في مارينا".

يأتي الحفل بتنظيم من شركة "إكس هاوز" العالمية، وبالتعاون مع منظمي الحفلات مايكل وماركوز، اللذين قاما بتجهيز المسرح بأحدث المعدات الصوتية والتقنيات الحديثة استعداداً لسلسلة من الفعاليات الفنية الكبرى المقررة حتى نهاية الصيف، والتي من المنتظر أن تُعيد المسرح الروماني إلى واجهة المشهد الفني.

سكرين شوت من الاستوري الخاص بحساب الفنان حمزة نمرة

"قرار شخصي".. أحدث ألبومات حمزة نمرة

تواجد الفنان حمزة نمرة في موسم صيف هذا العام 2025، بألبوم جديد يحمل اسم "قرار شخصي"، والذي تضمن ثلاث أغاني وهي "شمس وهوا" كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، وأغنية "كله على الله" كلمات وألحان: خالد عصام وتوزيع حمزة نمرة، وأغنية "عزيز عيني" كلمات: خالد عصام – ألحان: حمزة نمرة وأندريه مينا – توزيع: أندريه مينا.

والمميز والرائع في كلمات الأغاني الثلاث لحمزة نمرة، هي كلماتها الصادقة والتي تخلو من التكلف، إلى جانب موسيقاها التي تراعي هذا السياق ولا تسعى للهيمنة، وصوت حمزة نمرة لا يؤدي بقدر ما يروي، كأنه يسرد تجربة عاشها بصمت طويل.

ويبدو الألبوم بأكمله كأنه رسالة شخصية، لا محاولة لإبهار. فنان قرر أن يفتح نافذة على داخله، يشارك وجعه، وحنينه، وتصالحه مع ذاته، بلغة موسيقية بسيطة.



تابعي المزيد.. ألبوم "حاجة غير" لآمال ماهر.. عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواه



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».