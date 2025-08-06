وفاة شقيقة الفنان الراحل عامر منيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:58 مساءً - توفيت السيدة أمينة منيب شقيقة الفنان الراحل عامر منيب، منذ قليل حيث أعلنت الخبر مريم عامر منيب من خلال منشور عبر خاصية الـ"ستورى" لحسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

إعلان خبر الوفاة

وجاء نعي مريم عامر منيب بكلمات تعكس مدى التأثر بفراق عمتها وطالبت متابعيها بالدعاء للفقيدة حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة أمينة منيب.. اسألكم الفاتحة والدعاء".

مريم عامر منيب تعلن خبر الوفاة- الصورة عبر خاصية ستوري لحسابها بإنستغرام

يمكنك قراءة.. ابنة عامر منيب تتفوق على عمرو دياب في هذا الأمر

رحيل عامر منيب مبكراً

يذكر أن الفنان عامر منيب رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر 2011 عن عمر يُناهز 48 عاما، إثر صراع طويل مع سرطان القولون، ورغم رحيله المبكر، لا يزال الفنان عامر منيب حاضرا في ذاكرة عشاق الغناء العربي، بصوته الدافئ وأغانيه الرومانسية التي تركت بصمة لا تُنسى في الساحة الفنية.

ولد عامر منيب في 2 سبتمبر 1963 بالقاهرة، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فجدته لأمه هي الفنانة الكبيرة ماري منيب، أيقونة الكوميديا في السينما المصرية، وقد تأثر عامر منذ طفولته بالأجواء الفنية التي نشأ فيها.

وقدم عامر منيب أكثر من 10 ألبومات غنائية، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين. ومن أبرز ألبوماته: لمحي، يا قلبي، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وياك، الله عليك، حب العمر، هاعيش، كل ثانية معاك، حظي من السما، اضافة إلى بعض الأغاني المنفردة التي قدمها خلال مشواره الغنائي.

الراحل عامر منيب لم يقتصر على الغناء فقط، وانما اقتحم السينما وقدم أكثر من تجربة لاقت نجاحاً لافتاً، وكانت البداية فى عام 2002 خلال فيلم "سحر العيون" بمشاركة الفنانتين نيلى كريم وحلا شيحة، ثم "كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مى عزالدين، وبعده "كامل الأوصاف" وتعاون فيه مع الفنان حلا شيحة للمرة الثانية، وكان آخر أعماله بالسينما، "الغواص" بمشاركة حسن حسنى وداليا البحيري.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»