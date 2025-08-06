السّرّ القاتل وراء وفاة نجمة The Walking Dead عن عمر ثلاثة وثلاثين عامًا.

توفّيت الممثّلة والمنتجة كيلي ماك واسمها الكامل كيلي لين كليبيناو، في الثّاني من آب/أغسطس في مدينة سينسيناتي، بعد صراع مع ورم “غليوما” النّادر، وهو نوع من سرطانات الجهاز العصبيّ المركزيّ.

وأكّدت عائلتها وفاتها بسلام من خلال إعلان مؤثّر عبر حسابها على إنستغرام، واصفة إيّاها بأنّها “نور ساطع ومتحمّس” نشرت الدّفء في كلّ مَن حولها.

أطلقت كيلي ماك مسيرة متعدّدة الأوجه جمعت فيها خمسة وثلاثين عملًا تمثيليًّا وخمسة أعمال إنتاجيّة. وقد عُرفت على نطاق واسع بدورها المتكرّر كشخصيّة “آدي” في الموسم التّاسع من مسلسل The Walking Dead. كما شاركت في أعمال تلفزيونيّة مثل Chicago Med و9-1-1، وأفلام مثل Broadcast Signal Intrusion ٢٠٢١) و Delicate Arch ٢٠٢٤). وكان آخر ظهور لها على الشّاشة، وآخر إنتاج لها، في الفيلم القادم Universal.

بالإضافة إلى ذلك، عملت ماك في مجال الأداء الصّوتيّ، إذ قدّمت صوتًا مطابقًا لشخصيّة “غوين ستايسي” الّتي أدّتها هايلي ستاينفيلد في حملات ترويجيّة لفيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse. كما ظهرت بصوتها في إعلانات تجاريّة لعلامات مثل Dr. Pepper وChick-fil-A وDairy Queen.

تخرّجت ماك من مدرسة Hinsdale Central الثّانويّة، ثمّ نالت شهادة البكالوريوس في التّصوير السّينمائيّ من كلية Dodge College of Film التّابعة لجامعة تشابمان. وقد استقرّت في لوس أنجلوس لأكثر من عشر سنوات، إذ كرّست حياتها لرواية القصص أمام الكاميرا وخلفها.

صراع مع “غليوما” وإرث من الشجاعة

في عام ٢٠٢٤ شُخّصت ماك بورم “غليوما منتشر في الخطّ المتوسط”، وهو ورم دماغي عدواني يصيب جذع الدّماغ والنّخاع الشّوكيّ. وبعد خضوعها لخزعة من النّخاع الشّوكيّ، ساءت قدرتها على الحركة بشدّة، واضطرت لاستخدام الكرسيّ المتحرّك والمشّاية. رغم ذلك، واصلت مشاركة تجربتها بشجاعة على وسائل التّواصل، واحتفلت بإنجازات شخصيّة كعودتها لتسلّق الدّرج بمساعدة حبيبها، لوغان.

من المقرّر إقامة مراسم تأبينيّة لها في موطنها بولاية أوهايو في السّادس عشر من أغسطس، مع احتفالات إضافيّة عن حياتها لاحقًا في لوس أنجلوس، المدينة الّتي احتضنت مسيرتها الإبداعيّة على مدار أحد عشر عامًا.