اختتام عروض المسرحية السعودية “طوق” في مهرجان فرينج إدنبرة وسط إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة

اختتمت عروض المسرحية السعودية “طوق” للمخرج فهد الدوسري، التي عُرضت ضمن فعاليات مهرجان “فرينج إدنبرة” العالمي في العاصمة الاسكتلندية، محققةً حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الجاليات العربية والخليجية المقيمة في المملكة المتحدة، لا سيما من الطلبة السعوديين والسياح الخليجيين الذين يزورون المدينة حالياً، والذين تزايد إقبالهم على العروض يوماً بعد يوم، معبّرين عن فخرهم بهذه المشاركة السعودية والعربية المتميّزة في واحد من أعرق المهرجانات الفنية العالمية.

وأتت هذه العروض ضمن مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في المهرجان العريق الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، ويُقام هذا العام تحت شعار “Voices of the World Stage” احتفاءً بالتنوع الثقافي، حيث يجمع ٣٣٥٠ عرضاً فنياً يقدّمها ٢٠٠٠ فنان دولي من ٢٥٦ دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت هذه المشاركة الدولية الثانية للمسرحية بعد مهرجان أفينيون الفرنسي، احتفاءً إعلامياً واسعاً، سواء من الصحافة السعودية أو من وسائل الإعلام البريطانية التي تفاعلت مع مضمون العرض وكتبت تقارير نقدية إيجابية، أثنت فيها على جودة النص والإخراج، وعمق الرسائل الفكرية التي حملها العمل المسرحي. وقد وصف عدد من النقاد المسرحية بأنها “نافذة معاصرة تطل منها الثقافة السعودية والعربية على الجمهور بلغة فنية عالمية”.

وقدّمت “طوق” عروضها على خشبة مسرح “بيدلام” التاريخي، أحد أبرز المسارح الأيقونية في إدنبرة، حيث شكّلت هذه العروض فرصة للجمهور الغربي للتفاعل لأول مرة مع رؤية درامية عربية تلامس القلق الإنساني والوجودي بلغة رمزية معاصرة، مستعرضةً إشكاليات الروتين والتكرار والبحث عن جدوى الحياة.

وتدور أحداث المسرحية، التي تُعرض ضمن برنامج “ستار” التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية، حول مجموعة موظفين يعيشون داخل إطار روتيني قاتل، إلى أن يكسر رئيس القسم هذا الصمت بثورة داخلية لا تغير شيئاً، لتعود الحلقة إلى بدايتها، في سردية دائرية تعكس عمق الأزمة الإنسانية في عالم اليوم.

وتألّق في بطولة العمل كل من: أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب. وحرص المخرج فهد الدوسري على تقديم نسخة مخصصة للجمهور الأوروبي بترجمة إنجليزية، مما أتاح تواصلاً سلساً مع جمهور متنوع الجنسيات والثقافات.

هذا وتأتي مشاركة “طوق” بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، ضمن توجهات الرؤية الثقافية للمملكة، التي تسعى إلى تعزيز الحضور الفني السعودي على المنصات الدولية، والتعريف بالإبداع المحلي بوصفه جزءاً من الحوار الثقافي العالمي.

الجدير بالذكر أن “طوق” كانت قد حازت جائزة أفضل عرض معاصر في مهرجان الرياض للمسرح ٢٠٢٤، وشاركت في الدورة ٧٩ من مهرجان أفينيون الفرنسي. وقد أثبتت عروضها في إدنبرة أن المسرح السعودي بات يمتلك أدوات تنافسية ومضامين قادرة على الوصول إلى الجمهور العالمي بأسلوب احترافي مؤثّر.

بهذا، تُختتم عروض “طوق” في مهرجان فرينج إدنبرة بنجاح كبير، يُعدّ خطوة نوعية جديدة في رحلة المسرح السعودي نحو العالمية، ورسالة فنية حملت صوت الإنسان العربي إلى خشبات المسرح العالمي بكل فخر واحتراف.