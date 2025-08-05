تفاصيل أولى أغاني محمد رشاد بعد الاحتفال بخطوبته

"قهوة مظبوطة".. أغنية شعبية في صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:57 مساءً - يعيش المطرب، حالة من النشاط الغنائي، خلال الفترة الحالية، ليعود إلى الساحة الفنية مُجددًا بعد فترة قصيرة من الغياب، فيما يتزامن ذلك مع إعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث انتهى من تسجيلمؤخرًا، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، ضمن موسمأغنية محمد رشاد الجديدة، تحمل اسم "قهوة مظبوطة"، وهي تنتمي إلى اللون الشعبي الذي يمتاز به، حيث يوجه من خلالها رسالة عتاب للأصحاب، الذين يتخلوا عن بعضهم في وقت الشدة والحاجة، حيث حظى البرومو بتفاعل كبير من قبل المتابعين، فور طرحه خلال الأيام الماضية.أغنية "قهوة مظبوطة" لـ محمد رشاد، كلمات الشاعر ملاك عدلي، الذي يحتفل حاليًا بالنجاح الضخم الذي حققه من خلال أغنية "بابا" للفنان عمرو دياب، والتي طُرحت الشهر الماضي، ضمن أغاني ألبوم "ابتدينا"، ونالت تفاعلًا كبيرًا، وتحمس عددًا من نجوم الأغنية الشعبية على تقديمها في حفلاتهم بقالب غنائي مختلف."قهوة مظبوطة" ألحان مصطف الشعيبي، وتوزيع إسلام ساسو، وهندسة صوتية "إم ساوند"، وإنتاج هاني محروس، ومن المُقرر طرحها عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وتقول كلماتها: "كلها بتمدح في روحها وعاملة جدعان في المواقع، بس في الواقع تعوزهم يجروا يتداروا في قواقع، والزمان لو قلّ منك، أدي دقني إنّ سألوا عنك، بس نجمك لما يعلىّ شوية، كله هيجي راكع".وفي أجواء هادئة عنوانها البهجة والسعادة، أعلن الفنانخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى "نور عاطف"، حيث خضع الثنائي لجلسة تصوير رومانسية، نشرها عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، حيث ظهر برفقة خطيبته، وأرفق الصور بتعليق مليء بالمشاعر الصادقة والرومانسية، معبراً من خلال كلماته عن الحب والامتنان لشريكة حياته، حيث قال: "يا أجمل هدية من ربنا، بحبك، وحياتي كلها أحلوت بوجودك، يا نور عيوني ونبض قلبي وأيامي كلها، فرحتي كملت بيكي، الحمد لله على جميع عطاياه".ومن جانبها، حرصت نور عاطف، خطيبة محمد رشاد، على تقديم التهنئة والمباركة له بمناسبة قُرب إطلاق أغنيته الجديدة "قهوة مظبوطة"، قائلة: "دايمًا ناجح يا حبيبي.. وأشوفك مكسر كل العالم يا روح قلبي".يمكنك قراءة.. محمد رشاد بعد شائعات عودته إلى مي حلمي: العاقل لا يلدغ مرتينلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».