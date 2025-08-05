دينا الشربيني مع عمرو يوسف وكريم محمود عبد العزيز في السينما قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:57 مساءً - تستعد الفنانة دينا الشربيني لخوض موسم سينمائي حافل خلال الفترة المقبلة، استكمالاً لحالة النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الأخيرة، حيث تجتمع دينا مع عدد من نجوم السينما خلال أفلام جديدة منتظر طرحها قريباً، وتظهر بأدوار مختلفة ومتنوعة تعزز مكانها كواحدة من نجمات السينما خلال السنوات الأخيرة.

دينا الشربيني مع عمرو يوسف مجدداً

تأتي في مقدمة هذه الأعمال، فيلم "درويش" الذي يجمعها مجدداً بالفنان عمرو يوسف، بعد نجاحات سينمائية ودرامية سابقة، حيث ينطلق الفيلم في دور السينما يوم 13 أغسطس الجاري، لينصم إلى قائمة أفلام موسم صيف 2025 السينمائي، ويشارك في بطولة الفيلم: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، والعمل من تأليف وسام صبري. وإخراج وليد الحلفاوي.

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

قد تحب قراءة.. تعرفوا إلى شخصيات فيلم درويش لـ عمرو يوسف قبل طرحه في السينما



تدور أحداث فيلم "درويش" خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حول مُحتال ساحر يمتاز بالمكر والدهاء والتلوّن على كل من يتعامل معه، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورا بالقتل، ويصبح بطلا بالصدفة، عالقا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز للمرة للثانية على التوالي

كما تشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني" الذي يجمعها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز للمرة الثانية على التوالي في السينما بعدما قدّما سوياً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس والذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويتواصل تصوير أحداثه على قدم وساق للعرض في دور السينما نهاية العام الجاري.

https://www.instagram.com/p/DC64s23KE3a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC64s23KE3a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC64s23KE3a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك قراءة أيضاً.. بعد الهنا اللي أنا فيه.. كريم محمود عبد العزيز يكرر التعاون مع دينا الشربيني في فيلم طلقني



تدور أحداث فيلم "طلقني" حول شاب يطلق زوجته ويعيش حياته، بينما تقوم هي بتربية الأولاد، ويتعرض لأزمات مالية كبيرة تدفعه لطلب منها بيع منزلهم لكي تنقذه من السجن، فتوافق، ولكي يهربا من الضرائب والديون يتفقا مع المشتري على أن يُحول الأموال عن طريق أبليكشن، وبعدها يتوفى هذا الشخص ويخوض كل منهما صراعا مع أولاده على كون المنزل ميراث من والدهم.

"ديربي الموت".. عمل سينمائي منتظر لـ دينا الشربيني

أما ثالث المشاريع فهو فيلم "ديربي الموت" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان يوسف الشريف في تجربة سينمائية مختلفة ينتظرها الجمهور بشغف، خاصة أن الشريف يعود للسينما بعد غياب طويل، إذ انطلق تصوير الفيلم العام الماضي وتوقف لحين الانتهاء من باقي التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة ولم يتم تحديد موعد استئناف التصوير مرة أخرى.

آخر مشاركات دينا الشربيني الدرامية

خاضت منافسات، من خلال مسلسل "" والذي شهدت أحداثه على عودة الهدوء والاستقرار على حياة "أحمد" شريف سلامة" و"ليلى" دينا الشربيني، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».