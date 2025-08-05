والد أنغام يكشف لـ الخليج 365 تطورات الحالة الصحية لابنته وموعد عودتها للقاهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:57 مساءً - كشف الموسيقار محمد علي سليمان، تطورات الحالة الصحية لابنته الفنانة أنغام، حيث تخضع لجراحة في ألمانيا، بعد إصابتها بورم حميد في البنكرياس، ولازالت تخضع للعلاج هناك، إلى جانب إجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل الطبية بشأن الاطمئنان بشكلٍ قاطع، قبيل عودتها إلى القاهرة. والد أنغام: "حالة ابنتي أنغام تتحسن تدريجيًا" وقال محمد علي سليمان، لـ"الخليج 365"، إنّ الحالة الصحية لابنته الفنانة أنغام، صارت تشهد تحسنًا نوعًا ما وبشكلٍ تدريجي، ولازالت تخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات في ألمانيا، وتحت الملاحظة الطبية على مدار الساعة، لحين تماثلها للشفاء، مؤكدًا أنه على تواصل مستمر معها بشأن الاطمئنان عليها. هل يُسافر والد أنغام إلى ألمانيا لمساندة ابنته؟ نفى والد الفنانة أنغام ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استعداده للسفر إلى ألمانيا، ليرافق ابنته في تلك المحنة الصحية الطارئة وتقديم الدعم والمساندة لها، موضحًا أنه لم يستطيع ليُجاروها هناك، خصوصًا أنه يُعاني من أزمة صحية هو الآخر، منذ العثور على شقيقه متوفيًا داخل شقته وحيدًا، الأمر الذي تسبب له في أضرارٍ نفسية بالغة. موعد عودة أنغام للقاهرة وحول موعد عودتها إلى القاهرة مُجددًا، أشار والد أنغام، إلى احتمالية عودتها إلى القاهرة نهاية الأسبوع المُقبل كموعد مبدئي، إنّ لم يطرأ أي ظروف صحية جديدة، على أنّ تستكمل باقي رحلة العلاج في مصر، موجهًا الشكر والتقدير لكلّ من ساندها من زملاءها وجمهورها في هذه المحنة الصحية.

دور محمود سعد في طمأنة الجمهور خلال الأيام الماضية اطمأن الإعلامي محمود سعد على أنغام بصفته واحداً من الأصدقاء المقربين لها، وقال إنه تواصل معها ومع ابنها عمر هاتفيًا، وتعرف إلى تفاصيل الأزمة التي تمر بها وقال إن حالة أنغام ليست خطيرة كما يدعي البعض، وخلال الأيام المُقبلة، ستكشف الإجراءات الطبية تفاصيل ‏مسار تعافيها بعد انتهاء الفحوصات والمتابعة في المستشفى.‏ تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية لـ لأنغام تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها محمود سعد في بث مباشر، حيث أكد أنه قد تم استئصال ورم في البنكرياس مؤكداً أنه "ورم حميد"، ولا يشكل خطراً على حياتها ولا يزال هناك جزءٌ ‏آخر، حيث صرَّح قائلاً: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكل اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في ألمانيا وبالتحديد في ميونخ، والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جداً وعاوز أنكم تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أي حاجة ‏خبيثة".‏



