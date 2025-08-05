بعد غياب.. صابرين تعود بثلاثة وجوه سينمائية دفعة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:45 مساءً - تعود الفنانة صابرين بقوة إلى الساحة السينمائية خلال الفترة المقبلة، من خلال المشاركة في ثلاثة أفلام دفعة واحدة، وذلك بعد فترة من التركيز على الدراما التلفزيونية، حيث تعمل صابرين على تصوير عمل سينمائي وتعاقدت على آخر فيما تنتظر عرض فيلم ثالث انتهت من تصويره العام الماضي ويجري الآن تحديد موعد طرحه بدور السينما.

هكذا تظهر صابرين في فيلم "المفتاح"

صابرين بدأت مؤخراً تصوير فيلم بعنوان "المفتاح" تتصدر بطولته وينتمي لنوعية أفلام الرعب، وتقدم صابرين شخصية شريرة خلال أحداث العمل الذي يحمل العديد من الأبعاء النفسية المثيرة والمشوقة، والفيلم يشارك في بطولته انتصار، مينا أبو الدهب، نورا مهدي، ريم رأفت ويأتي من تأليف عمر ليمونة وأنس جمال وإخراج مازن نيازي.

كما تعاقدت صابربن هذا الأسبوع على المشاركة فى فيلم ثانٍ وهو "سفاح التجمع" المستوحى من وقائع حقيقية حول أشهر سفاحين في القاهرة خلال الفترة الأخيرة، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، صابرين، انتصار، دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

"بنات الباشا" يتناول قضايا النساء

وفي نفس السياق، تنتظر صابرين فيلماً ثالثاً وهو "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

فيلم "بنات الباشا" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، ويناقش عدداً من قضايا المرأة في المجتمع، وحسب الرواية تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة وغيرها بالتنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن.

صابرين تنتظر استكمال تصوير "خانة فاضية"

وعلى المستوى الدرامي تنتظر صابرين استكمال تصوير مسلسل "خانة فاضية" خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فصل الصيف؛ حيث كشفت لـ "الخليج 365" سابقاً أن أحداث العمل تتطلب التصوير في الشتاء بسبب طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من ثلث المَشاهد قبل التوقُّف خلال شهر رمضان الماضي وخروجه من العرض خلال الموسم.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صابرين، كلٌّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري، وآخرين. والعمل إخراج شادي أبو شادي؛ حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهي أم لولدين، ويُجسّد دورهما كلٌّ من: سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".



