إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي في رحلة صيفية باليونان

أجواء من البهجة والانسجام وإطلالات أنيقة

صداقة عمر بين إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي

الفنانات الثلاثة تعدن الأذهان لفيلم "يا دنيا يا غرامي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:45 مساءً - تقدم الفنانات، و، و، نموذجاً ملهماً لصداقة نسائية ممتدة وراسخة، لا تبهت مع الزمن ولا تُهزم بانشغالات الحياة، فقد خطفن الأنظار هذا الأسبوع بعدما شاركن متابعيهن صوراً ومقاطع فيديو من رحلتهن الصيفية في اليونان، حيث قضين أوقاتاً ممتعة على الشواطئ الساحرة، وتحت أشعة الشمس الأوروبية الدافئة.الصور التي نشرتها الفنانات الثلاثة عبر حساباتهن على منصات السوشيال ميديا، أظهرت أجواءً من البهجة والانسجام والضحك الصافي، بعيداً عن أضواء العمل وضغوط الحياة اليومية، حيث ظهرن بإطلالات أنيقة وبسيطة، عكست راحتهن النفسية وتقديرهن لأوقاتهن الخاصة، وسط تعليقات إعجاب من جمهورهن ومحبيهن، الذين اعتبروا هذه الصداقة نموذجاً للوفاء والصدق.قد تحب قراءة.. في اليوم العالمي للصداقة... أبرز الأعمال السينمائية التي تحدثت عن الصداقةعلقت الفنانة إلهام شاهين على إحدى الصور بقولها: "يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما زادت آلامي، قلبي يحبك يا دنيا"، وفي تعليق على صور أخرى: "السعادة الحقيقية هي أن تحيط نفسك بأصدقاء يحبونك كما أنت، ويقفون بجانبك في كل مراحل حياتك"، بينما عبّرت ليلى علوي عن امتنانها لهذه اللحظات قائلة: "كل يوم نعيشه معاً، نضيف فيه ذكرى جديدة نعتز بها".تعد صداقة إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي الأشهر في الوسط الفني، حيث جمعت الصداقة الفنانات الثلاثة وليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود، بدأت داخل مواقع التصوير واستمرت خارجها، حيث باتت اللقاءات والرحلات بينهن عادة سنوية تقليدية، وغالباً ما يتحول هذا اللقاء إلى مناسبة فنية واجتماعية، تحظى باهتمام المتابعين.تابعي أيضاً.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور نادرة وتعلق: كل صورة من دول فيها حكايةيُذكر أن هذه الرحلة تأتي بعد موسم فني حافل لكل من الفنانات الثلاثة، حيث شاركت إلهام شاهين فيخلال مسلسل "" بطولة عمرو سعد، وكذلك هالة صدقي التي تواجدت في الموسم نفسه عبر مسلسل "" بطولة مي عمر، فيما ترتبط ليلى علوي بتصوير فيلم "" الذي يجمعها بالفنان بيومي فؤاد وتأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.اللافت أن هذه الرحلة أعادت إلى أذهان الجمهور لقاء النجمات الثلاثة في فيلم "" الذي تم عرضه منذ 29 عاماً وشكّل علامة فارقة في مسيرتهن الفنية، ولا يزال يحظى بمكانة خاصة لدى محبي السينما المصرية، وشارك في بطولة الفيلم هشام سليم، وماجدة الخطيب، وحسين الإمام، وأحمد سلامة، ومجدي فكري، من تأليف محمد حلمي هلال، وإخراج مجدي أحمد علي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».