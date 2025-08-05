انفراجة في فيلم ولاد المحظوظة لـ هيفاء وهبي.. وهذا موعد طرحه

طرح "ولاد المحظوظة" نهاية العام الجاري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:45 مساءً - شهدت أزمة فيلم "ولاد المحظوظة" بطولة الفنانةانفراجة كبيرة، بعدما ظل شهوراً طويلة حبيساً للأدراج، ويؤجل طرحه في دور السينما دون أسبابٍ واضحة، رغم جاهزيته للعرض منذ فترة، لكن يبدو أن هيفاء وهبي تعد نفسها للمنافسة فيبعد سنواتٍ من الغياب.واستقرت الشركة المنتجة على طرح فيلم "ولاد المحظوظة" بطولة هيفاء وهبي، في دور السينما، نهاية العام الجاري، كموعد مبدئي، إنّ لم يطرأ أي أحداث جديدة، لا سيما وأنّ طبيعة العمل لايت كوميدي، تتناسب جيداً مع فترة نهاية العام.تجسدخلال أحداث فيلمشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، والفيلم يُشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمودالليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمدالكيلاني، كريم عفيفي والعمل من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.

مصطفى شعبان وهيفاء وهبي في "مملكة"

وفي سياقٍ آخر، تتعاون الفنانة، مع الفنان مصطفى شعبان، في فيلم جديد يحمل اسم "مملكة"، ويشاركهما الفنان عمرو عبد الجليل ومحمد أنور وآخرون، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام الأكشن الكوميدي.

ومن المُقرر تصوير عدد من مشاهد فيلم مصطفى شعبان الجديد، في إحدى الدول الأجنبية، وتحديداً سويسرا أو النمسا، حيث تستعد الشركة المنتجة لبدء مرحلة اختيار الأماكن والمعاينات هناك، لاختيار الأنسب؛ إذ لم تستقر على إحداهما حتى الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لإتمام مرحلة التعاقدات، وتسكين الأدوار المتبقية.

تطور جديد في أزمة منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

وكانت أزمة منع الفنانة، من الغناء في مصر، قد شهدت قبل أسابيع تطوراً جديداً، وفقاً للقرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى ‏كامل، في مارس الماضي، حيث أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية من منع هيفاء وهبي وتقرر بعودتها ‏للغناء وإقامة الحفلات الغنائية في مصر.وأوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من ‏الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.وطالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنعمن إحياء الحفلات، واعتبرته تعدياً صارخاً على الحريات الدستورية، لا سيما حرية ‏التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار ‏قضائي.