أغنية محمد منير الجديدة تثير أزمة بشأن الاقتباس.. وهذا موقف جمعية المؤلفين

تفاصيل أزمة أغنية محمد منير الجديدة

قصيدة فؤاد حداد يعود تاريخها لأكثر من 60 عاماً

أسرة فؤاد حداد تدرس تصعيد الأزمة

هل يتعرض محمد منير للمساءلة القانونية؟

أغنية "أنا الذي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:35 مساءً - حالة من الجدل أثيرت خلال اليومين الماضيين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول أغنية "أنا الذي" للنجم، والتي طُرحت الأسبوع الماضي، وحققت تفاعلاً كبيراً، حيث تقترب نسبة مُشاهدتها عبر "يوتيوب" من مليون مشاهدة.وفي ظل حالة النجاح التي يعيشها صُنّاع الغنوة، خرجت اتهامات باقتباس المُقدمة من إحدى قصائد الشاعر الراحلبدأت الأزمة، بمنشور من الشاعر أمين حداد، ابن الراحل فؤاد حداد، عبر حسابه على "فيسبوك"، أشار فيه إلى أنّ الشاعر باسم عادل، قد اقتبس بعض كلمات إحدى قصائد والده، من دون الإشارة لاسمه إطلاقاً، الأمر الذي سبب استياءً شديداً للعائلة، لذا تدرس حالياً إمكانية تصاعد الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.وكتب أمين حداد: "محمد منير يغني أغنية مأخوذ مطلعها من شعر كتبه فؤاد حداد في عام 1964، أي من ستين سنة، هو سطر من قصيدة في المسحراتي يقول: (أنا الذي سحّر طبّل.. بحّر قبّل).. سطر في قصيدة كتبها أبي رحمه الله ليغنيها المسحراتي سيد مكاوي صباح العيد بعد 30 تسحيرة في رمضان، وأعاد تلحينها محمد عزت في إحدى الأمسيات، ولعل المغني والملحن لم يعلما أصل الأغنية، ولكن الكاتب أكيد كان يعلم، وهذا تعدٍّ صريح على الملكية الفكرية".وأضاف: "سمعت الأغنية ولم تعجبني، لا كلاماً ولا لحناً ولا غناءً.. وتعجبت لزمن اختلطت فيه المعايير وغاب فيه الفن ووثب المدعون إلى المقدمة مشوهين ما سبق من شعر ومن قيمة حقيقية".متابعاً: "نتشاور -نحن أبناء فؤاد حداد- فيما سوف نفعله في مواجهة هذا العبث".مصدر مسؤول من داخل جمعية المؤلفين والملحنين في مصر، كشف لـ"الخليج 365"، الموقف القانوني في تلك الأزمة، مؤكداً أنّ "هناك تشابهاً بين دخول أغنية محمد منير الجديدة، وقصيدة فؤاد حداد، وهذا بالطبع يُعطي الحق لأسرة الشاعر الراحل للتحرك قانوناً".وأكد أنّه في حال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل أسرة فؤاد حداد، ستكون ضد الشاعر باسم عادل، وليست ضد محمد منير تماماً، إذ أنّ المساءلة القانونية بعيدة كلّ البعد عن منير.يمكنك قراءة.. محمد منير يتوّج بوسام ماسبيرو للإبداعيذكر أنّ قصيدة الشاعر فؤاد حداد، تقول: "أنا الذي سحّر طبّل.. بحّر قبّل.. والشهر خدته من الأول.. مسحراتى على البازة.. يا كعكة يا دبلة قلبي..تسلم إيدين الخبازة". أما أغنية محمد منير الجديدة "أنا الذي" تقول كلماتها: "أنا الذي غنّى وطبّل بحّر قبّل، وقلبي ياما اتبهدل، أنا ولد أصول أنا الذي عاشق حبيت ياما روحت وجيت ونمت من غير ما اتعشيت بقى كده معقول، أنا الذي غنى وطبل بحر قبل وقلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول أنا الذي عاشق حبيت ياما روحت وجيت ونمت من غير ما اتعشيت بقى كده معقول".أغنية "أنا الذي" للكينج، جاءت من كلمات باسم منير وألحان عصام كاريكا والتوزيع الموسيقي لـ أنور عمرو، وقد تميزت الأغنية بأسلوب موسيقي مزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن، كما تميزت أيضاً بالألحان التي تميز بها عصام كاريكا على مدار مسيرته الفنية والموسيقية من خلال تعاونه مع عدد كبير من المُطربين في الوطن العربي.