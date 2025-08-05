بريانكا شوبرا تحتفل بتحقيق فيلمها Heads of States إيرادات قياسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:35 مساءً - في لحظة مميزة من مشوارها المهني، احتفلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا بتصدر فيلمها الأخير Heads of State قوائم المشاهدة العالمية، بعد أن تخطى حاجز 75 مليون مشاهدة عبر إحدى المنصات الرقمية، ليصبح بذلك رابع أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ استوديوهات Amazon MGM على المنصة.

نجاح ساحق على مستوى العالم

احتفال بريانكا شوبرا بنجاح الفيلم عبر خاصية القصص بإنستغرام



الفيلم، الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً متقدماً بين أنجح الإنتاجات منذ عرضه الأول في 2 يوليو 2025، ووفقاً لبيان رسمي، فقد سجل الفيلم رقماً قياسياً مذهلاً بتجاوز 1.098 مليار دقيقة مشاهدة خلال أسبوعه الأول فقط، متصدراً قائمة نيلسن Nielsen، وبقي في صدارة المشاهدة لأربعة أسابيع متتالية.

وأعربت بريانكا شوبرا بطلة الفيلم عن امتنانها لجمهورها، حيث أعادت نشر خبر النجاح عبر خاصية "القصص" التابعة لحسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، وكتبت: "شكراً لكل من شاهد".

قصة الفيلم وأبطاله



Heads of State تدور أحداثه في أجواء تمزج بين الأكشن والكوميديا، حول مهمة سياسية تتحول إلى مغامرة عالمية تقودها شخصيات قوية ومتناقضة.

الفيلم من بطولة؛ بريانكا شوبرا، وجون سينا، وإدريس إلبا، وإخراج إيليا نايشولر، وتم تصوير الفيلم في مواقع متعددة حول العالم، أبرزها لندن وباريس.

من "Heads of State" إلى "SSMB 29": بريانكا شوبرا تعود للهند لمغامرة جديدة

فيما لا تزال أصداء نجاح فيلم Heads of State تتردد عالمياً، عادت بريانكا شوبرا إلى الهند لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها السينمائية، بانضمامها رسمياً لتصوير فيلم المغامرات الضخم SSMB 29 إخراج إس. إس. راجامولي، وبمشاركة النجم الهندي ماهيش بابو.

ووفقاً لمصادر من داخل تصوير الفيلم، فإن التصوير في حيدر آباد سوف يقتصر على مشاهد داخلية محدودة، بينما يستعد الفريق للانتقال إلى جنوب أفريقيا في الأسبوع الثاني من سبتمبر لتصوير مشاهد الحركة الرئيسية.

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا، البالغة من العُمر 43 عاماً، ليست فقط ممثلة هندية ناجحة، بل هي أيضاً واحدة من أكثر نجمات بوليوود وهوليوود تأثيراً في العقدين الأخيرين.

حصلت على لقب ملكة جمال العالم عام 2000، وبدأت مشوارها الفني في بوليوود قبل أن تنطلق عالمياً عبر مسلسل Quantico عام 2015.

منذ ذلك الحين، شاركت في أفلام أمريكية بارزة، وأصبحت واحدة من أوائل النجمات الهنديات اللواتي كسرن حواجز التنوع في السينما الغربية، كما أنها ناشطة في قضايا حقوق الإنسان وسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف.



