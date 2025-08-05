زفاف مرتقب قد يجمع بين الأميرين ويليام وهاري.. هل يعتذر عنه دوق ساسكس؟

بداية لذوبان الجليد أم محطة جديدة للصمت المتبادل

Will Prince Harry and Prince William Reunite at Their Cousin's Wedding? https://t.co/lLbDIEeCRE — People (@people) August 4, 2025

علاقة وثيقة... ثم شرخ عميق

بيتر فيليبس وهارييت سبيرلينغ... زفاف غير ملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:35 مساءً - بعد سنوات من القطيعة العلنية والجفاء الصامت بين الأميرين، يعود اسمهما مجدداً إلى الواجهة، مع تصاعد التكهنات حول احتمال لقائهما المرتقب في مناسبة عائلية مميزة؛ زفاف، ابن الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز، على هارييت سبيرلينغ.— People (@people)في الأول من أغسطس، أعلن، ابن الأميرة آن وشقيق زارا تيندال، خطوبته من الممرضة البريطانية، بعد علاقة استمرت لفترة قصيرة، ورغم أن موعد الزفاف لم يُعلن رسمياً بعد، بدأت الصحف البريطانية تتكهن بقائمة المدعوين، وعلى رأسها: الأميران ويليام وهاري.وكانقد أبلغ مسبقاً الملك تشارلز، والملكة كاميلا، إضافة إلى الأمير ويليام وكيت ميدلتون، بخبر الخطوبة، ما يعزز فرص أن يشهد الزفاف حضوراً ملكياً لافتاً.والجدير بالذكر أن هاري تغيب في الفترة الأخيرة أكثر من مرة عن مناسبات عائلية مختلفة، ما يزيد الحيرة بين غيابه أيضاً عن حفل زفاف بيتر فيليبس، أو حضوره بسبب علاقته القوية به.وفي يونيو 2024، كان قد تغيبعن زفاف صديقه المقرب هيو غروفينور دوق وستمنستر، وهو الزفاف الذي حضره ويليام وكيت، وتكررت الغيابات في مناسبات ملكية مثل "Trooping the Colour"، واحتفالات الكريسماس، والصيف الملكي في بالمورال.تربىعلى صلة وثيقة، كونه أكبر أحفاد الملكة إليزابيث الثانية سناً. إلا أن الخلاف الذي نشب بين الشقيقين منذ خروجمن الحياة الملكية عام 2020، ألقى بظلاله على علاقاتهما العائلية.وكان آخر ظهور علني جمع بين الثلاثي في جنازة الأمير فيليب عام 2021، ثم في جنازة الملكة إليزابيث عام 2022، وأخيراً في أغسطس 2024 خلال قداس تأبين اللورد روبرت فيلوز، حيث جلس ويليام وهاري منفصلين، وتجنب كل منهما الحديث مع الآخر.، هو الابن الأكبر للأميرة آن، وغير حامل للقب ملكي، وكان متزوجاً من الكندية أوتمن كيلي حتى عام 2021، ولديهما ابنتان: سافانا (14 سنة) وإيلا (13 سنة).أما عن، فهي ممرضة أطفال تنتمي لعائلة Courage البريطانية المشهورة، ولديها ابنة تُدعى جورجيا من زواج سابق.ورغم أن الزفاف لن يكون "زفافاً ملكياً رسمياً"، إلا أن نسب العروسين ومكانتهما الاجتماعية قد يجعله مناسبة بارزة في الأجندة البريطانية.للمزيد.. العثور على قريبة للأميرين ويليام وهاري متوفاة بجوار منزلهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»