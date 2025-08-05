ميغان ماركل تحتفل بيوم ميلادها الـ44 بصورة جديدة

ميغان.. المرأة التي تقف خلف كل شيء

As Ever.. علامتها التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:29 مساءً - احتفلت دوقة ساسكسبيوم ميلادها الرابع والأربعين، أمس الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، بطريقة تجمع بين البساطة والترويج الذكي لعلامتها التجارية "As Ever"، حيث نشرت صورة جديدة لها بالأبيض والأسود مفعمة بالحيوية والهدوء، ورافقتها بإعلان عن عودة أحد منتجاتها الأكثر مبيعاً.نشرت الصفحة الرسمية لعلامة As Ever الخاصة بدوقة ساسكس، على "إنستغرام" صورة بالأبيض والأسود لـ ميغان ماركل وهي تسير مبتسمة وسط الطبيعة، مرتدية فستاناً صيفياً بسيطاً وقبعة من القش، وشعرها مسحوب للخلف في مظهر عفوي.وجاء في التعليق: "نحتفل اليوم بالمرأة التي تقف خلف كل هذا. إنها تسكب قلبها ورؤيتها ولمستها السحرية في كل تفصيل. اليوم، نرفع لها الكأس".وبالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها، أعلنتعن عودة أحد منتجاتها، والذي سيتم طرحه للبيع مجدداً يوم الثلاثاء 5 أغسطس.كانت قد أطلقتفي 2024 علامتها التجارية "As Ever " (المعروفة سابقاً American Riviera Orchard)، ثم أُعيدت تسميتها في 18 فبراير 2025 إلى As Ever.بدأت بإنتاج مربى توت، وقدمت عينات منها كهدية لمجموعة مختارة من أصدقائها. وبالإضافة إلى المربى، وغيرها من الأطعمة الصالحة للأكل التي تبيعها ميغان، قدمت شاي الأعشاب، وبسكويتاً، وزهوراً مجففة للزينة.كما تسعى دوقة ساسكس للحصول على حقوق حصرية لبيع منتجات التجميل والديكور المنزلي وأدوات المطبخ الصغيرة والتوابل ومعدات اليوغا ومعدات البستنة وأكسسوارات الحيوانات الأليفة، والمزيد.

ميغان ماركل تتحدث عن علامتها بشغف

قالت، دوقة ساسكس، البالغة من العُمر 43 سنة، في مقابلة سابقة مع مجلة people: "وراء الكواليس كان يوجد جهد شاق كبير، كما كان هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات، عشنا صعوداً وهبوطاً وتوقف أكثر من مرة بخصوص إطلاق العلامة، حتى واجهنا صعوبات مع الاسم".وأشارت دوقة ساسكس أن ما جعل الأمور أشد صعوبة، هو التدقيق المكثف على كل خطوة تخطوها، ومراقبتها عن كثب من قبل الإعلام، وأحياناً الهجوم عليها.وتابعت: "أقدر كل من أعطاني الفرصة في هذه التجربة لارتكاب الأخطاء لأنها جعلتني أكشتف أشياءً جديدة، وأيضاً أن أكون متسامحة. هذه التجربة علمتني الكثير".