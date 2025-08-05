نسرين طافش تحقق إنجازاً جديداً بأغنيتها الجديدة روقان‎

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:29 مساءً - احتفلت الفنانة نسرين طافش بإنجاز مميّز في مسيرتها الغنائية، بعد أن تمكنت أغنيتها الجديدة "روقان" من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 10 أغانٍ عربياً على يوتيوب بعد أقل من أسبوع على طرحها.
وقد طرحت نسرين طافش "أغنية "روقان" يوم الأربعاء الماضي 30 يوليو على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، وجاءت من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، والذي تم تصويره في الساحل الشمالي بمصر.
أغنية "روقان" جاءت بإيقاع صيفي استعراضي وأجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وأضفى الفيديو كليب أجواء منعشةً تعكس طاقة صيفية أمام البحر مليئة بالبهجة والرقص، وقدَّمت نسرين من خلالها ستايلاً غنائياً خفيفاً ومنعشاً، يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها، حيث ظهرت في الكليب بإطلالات مرحة ومشاهد ملونة تتماشى مع روح الأغنية.
نجاح أغنية "روقان" يعزز من حضور نسرين طافش كفنانة متعددة المواهب، تجمع بين التمثيل والغناء، وتواصل تقديم أعمال متنوعة للجمهور العربى، حيث سجلت الأغنية عودتها إلى عالم الغناء بعد سنوات من التركيز على التمثيل حيث كان آخر ألبوماتها "الحلوة" قد صدر عام 2019 وضم مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحاً لافتاً.
عودة قوية فى أجواء صيفية مليئة بالحيويةجاء هذا الإنجاز بعد تحقيق أغنية "روقان" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك حسبما أعلن موقع Top10 Middle East الموسيقي والترفيهية المتخصص في الإحصائيات الخاصة بالأغاني ويصدر نتائجه أسبوعياً.
https://www.instagram.com/p/DM8BpQ7IxCa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DM8BpQ7IxCa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تفاعل كبير من الجمهورصاغت أغنية "روقان" رسالة مرح وانفصال عن التوتر والطاقة السلبية، من خلال كلمات تحمل أجواء احتفالية لاقت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين على منصات السوشيال ميديا المحتلفة، الذي شاركوا مقاطع من الكليب، مع تعليقات عبّرت عن إعجابهم بها وجاءت كلمات الأغنية: "حبة روقان .. روقان، رقص و لعب و فصلان.. و كمان ضحك بصوت عالي يا دلع دلعنا كمان، يالا بلوكات للناس.. اللي تجيب وجع الراس دي الراس متكلفة غالي".
https://www.instagram.com/p/DM5tNg3tokH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DM5tNg3tokH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
آخر أعمال نسرين طافش الفنيةآخر أعمال نسرين طافش الفنية، جاءت من خلال مشاركتها بفيلم "الدشاش" الذي تم عرضه في يناير 2025، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة،، نسرين أمين، خالد الصاوى، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلى، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج الراحل سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.
