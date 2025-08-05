تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي.. شقيقه يكشف لـ الخليج 365 تفاصيل الأزمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:29 مساءً - يعيش محبو الفنان محمد صبحي حالةً من الخوف والقلق، وذلك بعد تداول أنباء تفيد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى للاطمئنان على حالته وتلقي العلاج المناسب. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد صبحي تواصلت "الخليج 365" مع شقيق محمد صبحي ومدير فرقته المسرحية جمال صبحي، وأكد أنه كان يتواجد في منزله وشعر بتعب وإجهاد شديد بشكل مفاجئ نتيجة ضغط العمل خلال الفترة الماضية، وعلى الفور قامت الأسرة بنقله للمستشفى للاطمئنان.

ووفقاً لتصريحات شقيقه، فالفنان محمد صبحي بحالة صحية جيدة وأكد الأطباء أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لكنه سوف يخضع لعدد من التحاليل والفحوصات للتعرف إلى السبب الحقيقي وراء الإجهاد والشعور بالتعب المفاجئ، وقال إنه خلال الساعات القادمة سينتهي الأطباء من الإجراءات اللازمة وسيغادر لمنزله ويمارس حياته بشكل طبيعي. آخر أعماله الفنية يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، جمال عبد الناصر، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي؛ وآخرون، ومن تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمدالغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نورالدين. محمد صبحي في سطور محمد صبحي ممثل وكاتب ومخرج مصري، وُلد في القاهرة عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1970، وعُين بعدها معيداً في المعهد.

أسس فرقة (ستوديو 80) في بداية ثمانينيات القرن العشرين مع صديقه في الدراسة الكاتب المسرحي لينين الرملي، وقدما معاً مجموعةً من المسرحيات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً سواء على خشبة المسرح أو عند عرضها في التلفزيون، ولعل أبرز هذه المسرحيات (تخاريف، الهمجي، إنت حر، وجهة نظر).

أما في التلفزيون فقد قدم العديد من الأعمال الناجحة مثل (رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس بأجزائه الثمانية، فارس بلا جواد). شارك كذلك في بطولة العديد من الأفلام حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتوقف بعد ذلك لكي يتفرغ أكثر للعمل في المسرح والتلفزيون.



