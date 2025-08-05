باميلا أندرسون تحسم الجدل حول اقتباس ميغان ماركل لفكرة برنامجها

باميلا أندرسون تحسم الجدل: "ميغان ماركل لم تقتبس فكرتي"

تشابه الأسماء والمحتوى

برنامج With Love, Meghan

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:29 مساءً - في ظهور طال انتظاره، خرجت النجمة العالميةعن صمتها لتعلق على الجدل الدائر حول برنامج الطهي الجديد الذي أطلقتهعلى منصة "نتفليكس"، والذي اتُّهم بأنه "نسخة طبق الأصل" من برنامج أندرسون السابق Pamela's Cooking with Love.— New York Post (@nypost)جاءت تصريحات باميلا أندرسون، البالغة من العُمر 58 عاماً، خلال حلولها ضيفة على برنامج Watch What Happens Live الذي يقدمه الإعلامي آندي كوهين، حيث طرح عليها سؤالاً مباشراً، مفاده: من واحد لعشرة، إلى أي مدى شعرتِ أن برنامجنسخة مقتبسة من برنامجك؟".لتردببساطة وشفافية: "واحد. لم أشاهد البرنامج فعلياً، ثم إنني لم أبتكر برامج الطهي وليست حصرية".ورغم أن المقارنة بين البرنامجين أشعلت مواقع التواصل منذ أشهر، فإن(58 عاماً) اختارت الرد بهدوء، موضحة أنها لا ترى الأمر اقتباس، بل ترى أن"فقط تقوم بما تحبه".الجدل بدأ في فبراير 2025، قبل شهر من إطلاقلبرنامجها عبر منصة "نتفليكس"، حين لاحظ الجمهور أوجه تشابه لافتة بين برنامجي الطهي، ليس فقط في الاسم "With Love, Meghan" و "Pamela's Cooking with Love" بل أيضاً في التصوير والمونتاج والأسلوب البصري وحتى التعليقات الصوتية.وفي إعلان برنامجالصادر في أكتوبر 2024، ظهرت وهي تمشي في حديقة وتضحك داخل مطبخ ريفي وهي تقول: "أنا أحب الطبخ. لطالما رغبت في الارتقاء بالأشياء إلى مستوى آخر".في المقابل، بدأتإعلانها الترويجي بمشاهد مشابهة وهي تطهو وتقطف الخضروات الطازجة، مكررة رسالة قريبة في المعنى: "لطالما أحببت أن آخذ شيئاً عادياً وأرتقي به".التشابه امتد إلى نمط الحلقات، حيث دعت كل منأصدقاء ومساعدين في الطهي لمشاركتهما وصفات منزلية.وقبيل عرض برنامج، صرّح جيسي فوسيت، الشريك المؤسس والمنتج التنفيذي لبرنامج، قائلاً: "نحن فخورون بأننا زرعنا البذرة الأولى وقدمنا محتوى أصلياً أحبّه الجمهور. من الجميل أن نرى عملنا مع باميلا يلقى هذا الصدى".منذ شهور كانت قد أطلقت ميغان ماركل برنامجها الجديد With Love, Meghan ، وشاركت دوقة ساسكس حينها ما وراء الكواليس في مقطع فيديو تم نشره على صفحتها على "إنستغرام".وأظهر الفيديو القصير، في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع طاقمها وبعض النجوم الضيوف، وهم يعدّون البرنامج، كما شوهدت الدوقة وهي ترقص في المطبخ، وتعد الخبز، ويُختتم الفيديو بظهور عابر للأمير هاري بجانبها أثناء خروجهما من موقع التصوير.والبرنامج تم عرضه على منصة "نتفليكس"، ومكون من 8 حلقات تضمنت؛ ميغان وهي تطبخ، وهي تعتني بخلية نحل، وتنسق الزهور، وتستضيف الضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.