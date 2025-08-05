باميلا أندرسون تحسم الجدل حول اقتباس ميغان ماركل لفكرة برنامجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:29 مساءً - في ظهور طال انتظاره، خرجت النجمة العالمية باميلا أندرسون عن صمتها لتعلق على الجدل الدائر حول برنامج الطهي الجديد الذي أطلقته ميغان ماركل على منصة "نتفليكس"، والذي اتُّهم بأنه "نسخة طبق الأصل" من برنامج أندرسون السابق Pamela’s Cooking with Love.
لترد أندرسون ببساطة وشفافية: "واحد. لم أشاهد البرنامج فعلياً، ثم إنني لم أبتكر برامج الطهي وليست حصرية".
ورغم أن المقارنة بين البرنامجين أشعلت مواقع التواصل منذ أشهر، فإن أندرسون (58 عاماً) اختارت الرد بهدوء، موضحة أنها لا ترى الأمر اقتباس، بل ترى أن ماركل "فقط تقوم بما تحبه".
الجدل بدأ في فبراير 2025، قبل شهر من إطلاق ماركل لبرنامجها عبر منصة "نتفليكس"، حين لاحظ الجمهور أوجه تشابه لافتة بين برنامجي الطهي، ليس فقط في الاسم "With Love, Meghan" و "Pamela’s Cooking with Love" بل أيضاً في التصوير والمونتاج والأسلوب البصري وحتى التعليقات الصوتية.
وفي إعلان برنامج أندرسون الصادر في أكتوبر 2024، ظهرت وهي تمشي في حديقة وتضحك داخل مطبخ ريفي وهي تقول: "أنا أحب الطبخ. لطالما رغبت في الارتقاء بالأشياء إلى مستوى آخر".
في المقابل، بدأت ماركل إعلانها الترويجي بمشاهد مشابهة وهي تطهو وتقطف الخضروات الطازجة، مكررة رسالة قريبة في المعنى: "لطالما أحببت أن آخذ شيئاً عادياً وأرتقي به".
التشابه امتد إلى نمط الحلقات، حيث دعت كل من أندرسون وماركل أصدقاء ومساعدين في الطهي لمشاركتهما وصفات منزلية.
وقبيل عرض برنامج ماركل، صرّح جيسي فوسيت، الشريك المؤسس والمنتج التنفيذي لبرنامج أندرسون، قائلاً: "نحن فخورون بأننا زرعنا البذرة الأولى وقدمنا محتوى أصلياً أحبّه الجمهور. من الجميل أن نرى عملنا مع باميلا يلقى هذا الصدى".
منذ شهور كانت قد أطلقت ميغان ماركل برنامجها الجديد With Love, Meghan ، وشاركت دوقة ساسكس حينها ما وراء الكواليس في مقطع فيديو تم نشره على صفحتها على "إنستغرام".
وأظهر الفيديو القصير ماركل، في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع طاقمها وبعض النجوم الضيوف، وهم يعدّون البرنامج، كما شوهدت الدوقة وهي ترقص في المطبخ، وتعد الخبز، ويُختتم الفيديو بظهور عابر للأمير هاري بجانبها أثناء خروجهما من موقع التصوير.
والبرنامج تم عرضه على منصة "نتفليكس"، ومكون من 8 حلقات تضمنت؛ ميغان وهي تطبخ، وهي تعتني بخلية نحل، وتنسق الزهور، وتستضيف الضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.
قد ترغبين في معرفة الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على هدية لـ آرتشي وليليبت أثناء حضورهما ألعاب إنفكتوس
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
باميلا أندرسون تحسم الجدل: "ميغان ماركل لم تقتبس فكرتي"— New York Post (@nypost)
جاءت تصريحات باميلا أندرسون، البالغة من العُمر 58 عاماً، خلال حلولها ضيفة على برنامج Watch What Happens Live الذي يقدمه الإعلامي آندي كوهين، حيث طرح عليها سؤالاً مباشراً، مفاده: من واحد لعشرة، إلى أي مدى شعرتِ أن برنامج ميغان نسخة مقتبسة من برنامجك؟".
Pamela Anderson addresses rumors that Meghan Markle’s cooking show was ‘a rip off’ of her own series https://t.co/SUwa8vKWv2 pic.twitter.com/d1ql2RicD2— New York Post (@nypost) August 4, 2025
لترد أندرسون ببساطة وشفافية: "واحد. لم أشاهد البرنامج فعلياً، ثم إنني لم أبتكر برامج الطهي وليست حصرية".
ورغم أن المقارنة بين البرنامجين أشعلت مواقع التواصل منذ أشهر، فإن أندرسون (58 عاماً) اختارت الرد بهدوء، موضحة أنها لا ترى الأمر اقتباس، بل ترى أن ماركل "فقط تقوم بما تحبه".
تشابه الأسماء والمحتوى
الجدل بدأ في فبراير 2025، قبل شهر من إطلاق ماركل لبرنامجها عبر منصة "نتفليكس"، حين لاحظ الجمهور أوجه تشابه لافتة بين برنامجي الطهي، ليس فقط في الاسم "With Love, Meghan" و "Pamela’s Cooking with Love" بل أيضاً في التصوير والمونتاج والأسلوب البصري وحتى التعليقات الصوتية.
وفي إعلان برنامج أندرسون الصادر في أكتوبر 2024، ظهرت وهي تمشي في حديقة وتضحك داخل مطبخ ريفي وهي تقول: "أنا أحب الطبخ. لطالما رغبت في الارتقاء بالأشياء إلى مستوى آخر".
View this post on Instagram
A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)
في المقابل، بدأت ماركل إعلانها الترويجي بمشاهد مشابهة وهي تطهو وتقطف الخضروات الطازجة، مكررة رسالة قريبة في المعنى: "لطالما أحببت أن آخذ شيئاً عادياً وأرتقي به".
التشابه امتد إلى نمط الحلقات، حيث دعت كل من أندرسون وماركل أصدقاء ومساعدين في الطهي لمشاركتهما وصفات منزلية.
وقبيل عرض برنامج ماركل، صرّح جيسي فوسيت، الشريك المؤسس والمنتج التنفيذي لبرنامج أندرسون، قائلاً: "نحن فخورون بأننا زرعنا البذرة الأولى وقدمنا محتوى أصلياً أحبّه الجمهور. من الجميل أن نرى عملنا مع باميلا يلقى هذا الصدى".
برنامج With Love, Meghan
View this post on Instagram
A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)
منذ شهور كانت قد أطلقت ميغان ماركل برنامجها الجديد With Love, Meghan ، وشاركت دوقة ساسكس حينها ما وراء الكواليس في مقطع فيديو تم نشره على صفحتها على "إنستغرام".
وأظهر الفيديو القصير ماركل، في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع طاقمها وبعض النجوم الضيوف، وهم يعدّون البرنامج، كما شوهدت الدوقة وهي ترقص في المطبخ، وتعد الخبز، ويُختتم الفيديو بظهور عابر للأمير هاري بجانبها أثناء خروجهما من موقع التصوير.
والبرنامج تم عرضه على منصة "نتفليكس"، ومكون من 8 حلقات تضمنت؛ ميغان وهي تطبخ، وهي تعتني بخلية نحل، وتنسق الزهور، وتستضيف الضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.
قد ترغبين في معرفة الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على هدية لـ آرتشي وليليبت أثناء حضورهما ألعاب إنفكتوس
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».