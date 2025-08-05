محمد صبحي في المستشفى… وهذه آخر مستجدات حالته الصحية

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن آخر التطورات الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، مؤكّدًا أنه بخير ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات والإجراءات الطبية داخل المستشفى، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، طمأن أشرف زكي جمهور الفنان القدير قائلاً: “أتابع الحالة الصحية للفنان محمد صبحي شخصيًا، وهو بخير وسيغادر المستشفى إلى منزله خلال وقت قصير”.

نذكر أن آخر أعمال محمد صبحي على خشبة المسرح هو عرض “فارس يكشف المستور”، وهو عمل غنائي استعراضي كوميدي من تأليف وإخراج محمد صبحي، شاركه في كتابته أيمن فتيحة، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والديكور لمحمد الغرباوي، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين.

شارك في البطولة كل من ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة والأطفال.