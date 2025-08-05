إلينا بوز في مواجهة جديدة مع الزمن والتاريخ… من هو شريكها؟

في خطوة فنّيّة جديدة لافتة، أعلنت شركة Bozdağ Film، الشّركة المنتجة للمسلسل التّاريخيّ الشّهير “المؤسّس عثمان”، عن بداية عصر جديد في السّلسلة، تحت عنوان “السّيد أورهان” الّذي يأتي كامتداد مباشر للمواسم السّابقة.

وتصدّر الخبر مفاجأة سارّة لعشّاق الدّراما التّركيّة، إذ انضمّت الممثّلة إلينا بوز رسميًّا إلى طاقم العمل، لتلعب دور البطولة النّسائيّة إلى جانب الممثّل مارت يازجي أوغلو الّذي سيمثّل شخصيّة السّيّد أورهان.

بعد ستّة مواسم من النّجاح السّاحق لمسلسل “المؤسّس عثمان”، أعلنت الشّركة المنتجة أنّ السّلسلة ستدخل مرحلة جديدة كلّيًّا، مع انتهاء رحلة “عثمان الغازي” وبدء قصّة ابنه “أورهان”، المؤسّس الفعليّ للدّولة العثمانيّة في مراحلها المتقدّمة. وسيمثّل مارت يازجي أوغلو شخصيّة “أورهان”، علمًا أنّه اشتهر سابقًا بدور “كوركوت” في مسلسل “السّلطان محمّد الفاتح”.

الانتقال إلى “المؤسّس أورهان” جاء بعد انفصال الممثل بوراك أوزجيفيت رسميًّا ونهائيًّا عن السّلسلة، إذ أنّه لن يشارك في الموسم السّابع المنتظر. وتعود أسباب الانفصال إلى خلاف ماليّ، إذ طالب أوزجيفيت بأجر بلغ أربعة ملايين ليرة تركيّة عن كلّ حلقة، وهو ما لم توافق عليه الشّركة المنتجة، وهذا ما أدّى إلى إنهاء التّعاون بعد سنوات من النّجاح المشترك.

إلينا بوز، المعروفة بجمالها اللافت وأدائها المميّز في عدد من الأعمال الرّومنسيّة والاجتماعيّة. وقد أثار الإعلان عن انضمامها حماسة الجمهور، خاصّة مع تداول أنباء عن لعبها دور البطولة النّسائيّة أمام “أورهان”، وهذا ما يجعلها الشّريكة الجديدة للبطل في هذه الملحمة التّاريخيّة.

يُتوقّع أن يبدأ تصوير مسلسل “المؤسس أورهان” في الأشهر القادمة، على أن يُعرض خلال الموسم التّلفزيونيّ المقبل. ويأمل الجمهور أن يحافظ هذا المشروع على الزّخم الّذي حققه “المؤسّس عثمان”، لا سيّما مع وجود ثنائيّ شابّ ومميّز على غرار مارت وإلينا، ما يضيف بُعدًا رومنسيًّا وتاريخيًّا جديدًا للسّلسلة.