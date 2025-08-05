شاهدوا ماذا قال بدر الشعيبي عن أغنيته الجديدة "التاريخ" من ألبوم الرقم الصعب

عمل جديد بعنوان "كـرنفال فبراير"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - استعداداً لإطلاق ألبومه في 20 من أغسطس 2025 الذي سيضم 7 أغانٍ، اختار الفنانالكشف عن محتوى هذا ألبوم من خلال الكشف عن الأغاني التي ستُطرح، وجميع الأغاني -كما ذكر لمحبيه وجمهوره- ستكون "حب وغرام وفرح".وشارك بدر الشعيبي متابعيه بوستر لأغنية "التاريخ" وعلق وكتب: "أغنية التاريخ من ضمن ألبوم الرقم الصعب من كلماتي وألحان ملحن الجيل أحمد العبد الهادي، وتوزيع العبقري بدر كرم، ومكس وماستر المتألق منتظر الزاير، أغنية تعبر عن الحب اللي يجيلك من بعد خذلان ومن بعد يأس، دايماً بحياتنا فيه إنسان يغير كل حياتك ومبادئك في يوم وليلة وتسلم نفسك له، انتظروها بتاريخ 20 / 8 ".كما كشف قبل أيام عن أغنية سيغنيها ضمن ألبومه بعنوان "مثل البحر" وذكر حينها أن هذه الأغنية من ضمن ألبومه القادم، وهي من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان أحمد العبد الهادي، وتحدث عن هذه الأغنية قائلاً: "مثل البحر أغنية من الأغاني القريبة إلى قلبي واللي تمثل شخصيتي، أغنيها كلها شموخ لكل إنسان يمد الطيب من قلبه للناس، وما يبالي شنو المردود اللي يجيله انتظروها بتاريخ 20 / 8".وكشف مؤخراً أنه سيقدم أغنية في الألبوم الجديد نفسه باللهجة المصرية بعنوان "غربلولي".كما أعلن بدر الشعيبي أنه بصدد التجهيز والعمل لمسرحية ستُقدم خلال شهر فبراير 2026، وهي بعنوان "كـرنفال فبراير"، من إخراجه ومن تأليف مريم نصير وألحان بشار الشطي، أما النص الغنائي فلمحمد الشريدة.ولم يكشف كثيراً عن تفاصيلها، ولكنه اكتفى وكتب حينها: "لأول مرة في الكويت عمل مسرحي يتحدث عن هذا البلد العظيم بصورة فنية جديدة".أما آخر عمل عُرض للفنان بدر الشعيبي فهو مسرحية "المديـنة الترفيهية"، من ﺇﺧﺮاجه، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍّ من الفنانين: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام.

