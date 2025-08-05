توم هولاند يؤكد أن تجسيد شخصية "جيمس بوند" حلم كل ممثل بريطاني

توم هولاند يؤكد أنه يشعر بالسعادة لما حققه في مسيرته الفنية

وأضاف توم هولاند خلال حديثه أنه بالنسبة لأي ممثل بريطاني شاب يُعرض عليه أن يُشارك في سلسلة أفلام جيمس بوند هو قمة النجاح، موضحاً بأنه يرى نفسه أسعد طفل بالعالم بما حققه في مسيرته الفنية حتى الأن ولم يكن يحلم بذلك يوماً ما.

Tom Holland Says James Bond Is Dream Role for 'Every Young British Actor' as He Reacts to Casting Speculation https://t.co/uve06WxHCe — People (@people) August 4, 2025

تفاصيل التحضير لجزء جديد من سلسلة أفلام "جيمس بوند"

تقديم الجزء الجديد بالحفاظ على شخصية "جيمس بوند" التي عرفها الجمهور

An internal Amazon memo reportedly assures #JamesBond will remain male and British:



« There have been so many erroneous rumours about the future of Bond. Amazon is committed to keeping the spirit of Bond alive and that means he has to be British or from the Commonwealth – and he… pic.twitter.com/kp1h7sP9CB — Film Crave (@_filmcrave) March 9, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشائعات والأنباء عن اختيار النجم الذي سيستكمل سلسلة أفلام، والتي تعد من أشهر أفلام الأكشن التي حققت نجاحاً حول العالم، وكان قد أقر النجم العالميبأنه بالفعل هُناك العديد من التكهنات حول اختياره لاستكمال سلسلة أفلام جيمس بوند.وقد أجاب النجم توم هولاند عن تساؤل هل من الممكن أن يستخدم كلمة "جيمس" بأحد أفلامه القادمة، أجاب مازحاً بأن الوقت ليس متاحاً للرد حالياً ولكنه سيصل إلى ذلك في يوم ما، وجاء ذلك خلال لقاءه بقناة "غوردون رامزي" على يوتيوب.— People (@people)وتشهد الفترة الحالية تحضيرات مخرج فيلم "Dune" دينيس فيلنوف، وكاتب السيناريو ستيفن نايت العمل على الجزء الجديد من سلسلة أفلام "جيمس بوند"، وقد دارت التكهنات خلال الأشهر الماضية حول الممثل الذي سيتولى دور عميل الاستخبارات البريطانية الشهير، بعد أن جسد شخصيته النجم البريطاني دانيال كريغ في أربعة أجزاء من سلسلة جيمس بوند، فيما قد جسّد الشخصية أيضاً كل من شون كونري، بيرس بروسنان وعدد من الفنانين الآخرين.يُمكنكم قراءة:يُذكر أن في يونيو الماضي أعلنت الشركة المُنتجة للجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند عن اختيار المخرج الكندي الشهير دينيس فيلنوف ليتولى إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأفلام التي حققت شهرة عالمية.وكان قد تم تقديم آخر جزء من سلسلة أفلام جيمس بوند عام 2021 بعنوان "NO Time to Die"، وقد استمر تقديم سلسلة الأفلام على مدار 26 جزءاً، ومنذ أن أعلن دانيال كريغ نيته عدم استكمال دور العميل السري في سلسلة الفيلم الشهير، حينها أصبح ما يشغل بال متابعي العمل مَن هو البطل القادم، وهل سيكون رجلاً كما هو عهد الفيلم أم أن العميل السري سيكون عميلة سرية؟، وفي مارس الماضي أفادت التقارير أن جيمس بوند القادم سيظل رجلاً وبريطانياً؛ ما يضع حداً للشائعات حول تبديل جنسية الجاسوس الشهير ونوعه.— Film Crave (@_filmcrave)وحينها نقلت صحيفة Daily Mail عن أحد المصادر والذي صرح بأن هناك الكثير من الشائعات الخاطئة حول مستقبل بوند، مؤكداً التزام الشركة صاحبة الحقوق بالحفاظ على روح بوند حية وهذا يعني أنه يجب أن يكون بريطانياً أو من الكومنولث، ويجب أن يكون ذكراً.

