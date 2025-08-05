في ذكرى رحيله... أدوار لا تنسَى صنعت نجومية مصطفى متولي 

بداية انطلاقه

مصطفى متولي وعادل إمام الصورة من أرشيف المحرر

أبرز أعماله مع الزعيم

حفل زفاف مصطفى متولي الصورة من أرشيف المحرر

أعمال خالدة في مشواره

رحيل مصطفى متولي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان، الذي أجاد تقديم الشخصيات المركبة ذات التفاصيل الخاصة في مشواره الفني، وعلى الرغم من هدوء ملامحه إلا أنه اشتهر بتقديم أدوار الشر المليئة بالتفاصيل التي تضيف للعمل أبعاداً جديدة تجذب انتباه الجمهور.على الرغم من رحيل مصطفى متولي وهو في عمر صغير لكنه ترك للفن أعمالاً وبصمات مميزة لا تنسَى، خاصة وأنه تعاون مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي كتبت النجاح لكل منهما، وإليكم فيما يلي أبرز المعلومات والأعمال التي قدمها الفنان مصطفى متولي بالتزامن مع ذكرى رحيله الـ 25.وُلد الفنان مصطفى متولي عام 1949 في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بدأت ملامح موهبته في الظهور مبكراً من خلال مشاركته في المسرح المدرسي، وعند الالتحاق بالجامعة قرر أن يدرس في معهد الفنون المسرحية، ليبدأ بذلك أولى خطواته الاحترافية في عالم الفن.بعد تخرجه في المعهد انطلق في عالم المسرح، وشارك في أعمال لافتة منها مسرحية "يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم"، ثم اتجه للسينما، وشارك في عدد من الأفلام المميزة بأدوار فنية بسيطة مثل "خلي بالك من زوزو"، "دائرة الانتقام"، و"ضربة شمس"، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية خلال بداياته، مثل "لا يا ابنتي العزيزة"، "الشوارع الخلفية"، و"دماء على الثوب الوردي".شهدت فترة الثمانينيات تعاوناً كبيراً بينه وبين الفنان عادل إمام، وشهدت أعمالهما نجاحات كبيرة صنعت اسمه في عالم الفن، ولعل أشهر هذه الأعمال أفلام سلام يا صاحبي، شمس الزناتي، جزيرة الشيطان، الإرهاب والكباب، وبخيت وعديلة، ومسرحية "الواد سيد الشغال".على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها مصطفى متولي خلال هذه الأعمال لكنه كان يتعرض دائماً للانتقادات، وتردد أنه يشارك في هذه الأعمال بسبب علاقة النسب التي جمعته بالزعيم، حيث تزوج من إيمان شقيقة عادل إمام بعدما أعجب بها، وأنجب منها أبناءه عادل وعصام وعمر.خرج مصطفى متولي من عباءة الزعيم، وقدم العديد من الأعمال المميزة التي أثبت موهبته، ولعل أبرز هذه الأعمال المسلسلات الدرامية التالية لن أعيش في جلباب أبي، أوبرا عايدة، جمهورية زفتى، أم كلثوم، بكيزة وزغلول، وغيرها، وعلى الرغم من مرور سنوات على رحيله لكن بصماته الفنية ما زالت خالدة في أشهر الأعمال الفنية.رحيل مصطفى متولي شكّل صدمة كبيرة لكل أصدقائه والمقربين منه، حتى انتهى عرض مسرحية بودي جارد وقضى سهرة مع أصدقائه، وبعدها صدم الجميع برحيله المفاجئ بعد تعرضه لأزمة قلبية، وعلى الرغم من حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على الأجواء، لكن الفنان عادل إمام قرر استكمال عرض المسرحية، بسبب بيع جميع تذاكر المسرحية.

