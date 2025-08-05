نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

تعرّض محمد صبحي لأزمة صحية

"فارس يكشف المستور" آخر أعمال محمد صبحي

https://www.instagram.com/p/DLLYfN0sHLV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLLYfN0sHLV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLLYfN0sHLV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد صبحي.. مسيرة مميزة وعطاء فني لا ينضب

محمد صبحي ممثل وكاتب ومخرج مصري، وُلد في القاهرة عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1970، وعُين بعدها معيداً في المعهد.

ممثل وكاتب ومخرج مصري، وُلد في القاهرة عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1970، وعُين بعدها معيداً في المعهد. أسس فرقة (ستوديو 80) في مطلع ثمانينيات القرن العشرين مع صديقه وزميله في الدراسة الكاتب المسرحي لينين الرملي، واللذان قدما معاً مجموعةً من المسرحيات التي لاقت نجاحاً جماهيرياً سواء على خشبة المسرح أو عند عرضها في التلفزيون، ومن هذه المسرحيات (تخاريف، الهمجي، إنت حر، وجهة نظر).

قدم بعد ذلك المزيد من المسرحيات الجماهيرية مثل (ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، سكة السلامة 2000).

أما في التلفزيون فقد قدم العديد من الأعمال الناجحة مثل (رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس بأجزائه الثمانية، فارس بلا جواد). شارك كذلك في بطولة العديد من الأفلام حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتوقف بعد ذلك لكي يتفرغ أكثر للعمل في المسرح والتلفزيون.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - تعرض الفنانصباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك نتيجة الإجهاد الذي يتعرض له في مسرحيته الأخيرة"فارس يكشف المستور".نُقل النجمإلى المستشفى صباح اليوم؛ إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتيجة للإجهاد الذي يتعرض له خلال أعمال المونتاج لمسرحيته الأخيرة.ومن جانبة طمأن الدكتور أشرف زكي كل محبي وجمهور الفنان؛ على حالته الصحية، مشيراً أن حالته أصبحت جيدةً، وهو يتواجد في المستشفى تحت إشراف طبي دقيق ويتابع حالته هو بنفسه، مؤكداً أن تواجده في المستشفى من أجل عمل الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته واستقرار حالته الصحية ليس أكثر.يُذكر أن آخر أعمال الفنانمسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، وشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، جمال عبدالناصر، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي؛ وآخرون، ومن تأليف وإخراج، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمدالغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نورالدين.قد يعجبكم مواهب أحفاد النجوم.. حفيدة محمد صبحي بطلة فروسية وعادل إمام تهوى الرسملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».