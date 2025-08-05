مي عمر في رمضان 2026 بدون محمد سامي .. وهذه مخرجة عملها الجديد!

مي عمر من دون محمد سامي في رمضان 2026

تألق مي عمر في دراما رمضان 2025 من خلال "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - بعد قرار اعتزال زوجها المخرجالإخراج التلفزيوني؛ تعاقدت الفنانةعلى بطولة مسلسل جديد لتقديمه في رمضان المُقبل 2026، وهو من تأليففي أول تعاون بينهما؛ ومن المقرر أن تقومبإخراجه.وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل ترشيح واختيار والتعاقد مع باقي أبطال العمل، وذلك تمهيداً لبداية تصويره.ويُعد مسلسللموسم مسلسلات رمضان 2026، تجربة درامية جديدة تتعاون من خلاله مع فريق عمل جديد سواء من حيث المؤلفة أو المخرجة التي لم يسبق لها التعاون معهن من قبلُ، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج، كان آخرها في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "إش إش".وكتبتلجمهورها قبل فترة، عبْر حسابها على "إنستغرام": "انتظروا قريباً الإعلان عن مشروعي القادم رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مثل (إش إش، ونعمة الأفوكاتو ولؤلؤ)، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".اطلعوا على نجمات حققن نجاحاً لافتاً بعد العمل بعيداً عن أزواجهن: هل ستكون مي عمر من بينهن؟كانت النجمةقد خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة وتدخل فى صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.مسلسل "إش إش" من بطولة، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.ومن جهة آخرى تنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين.يمكنكم قراءة فنانون يحجزون مقاعدهم مبكراً في مسلسلات رمضان 2026.. محمد رمضان وأحمد العوضيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».