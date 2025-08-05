4 مسرحيات كويتية قديمة تم إعادة صنعها وعرضها بوجبة جديدة تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:15 مساءً - في ظاهرة لافتة على الساحة الفنية الكويتية، يشهد المسرح الكويتي مؤخرًا موجة من إعادة إنتاج عدد من المسرحيات الكلاسيكية التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور، لما تميّزت به من سلاسة في الطرح وجمال في الأداء. هذه الأعمال، التي حققت شهرة واسعة في وقتها، تعود إلى الخشبة من جديد، لكن بوجوه جديدة مع الحفاظ على الخط الدرامي نفسه والقصة الأصلية.



وفي هذا التقرير، نسلّط الضوء على أربع مسرحيات أعيد تقديمها مؤخرًا، من بينها عملان شهيران للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وهما: "عزوبي السالمية" و"باي باي لندن" الموجّهة للكبار. كما نرصد تجربتين جديدتين لمسرح الطفل من بطولة النجمة هدى حسين، المعروفة بعروضها الاستعراضية، وهما: "الواوي وبنات الشاوي" و"ليلى والذئب". إليكم التفاصيل.

مسرحية "عزوبي السالمية"

قدمت مسرحية "عزوبي السالمية" عام 1979م وكانت من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، سعاد عبدالله، محمدالمنصور، محمد جابر، وهي من إعداد عبدالحسين عبدالرضا وإخراج حسين الصالح.

وتناولت المسرحيه قصة "هلال حجي رمضان" وهو عزوبي بمنطقة السالميه يمتاز هذا الشخص بأنه مستهتر ومبذر وملاحق من قبل الديانه، ولديه صديق طبيب يدعى "فايز" قريب منه لكنه استغلالي، وبطريق الصدف تاتي "أميرة" وهي فتاة غنية وخطيبة "فايز" صديق "هلال" إلى شقة "هلال" بعد وقوعها وإصابه قدمها فيقع "هلال" في حبها وتُعجب أميره بهلال وبشخصيته المعاكسة لشخصية صديقه "فايز"، وتكتشف أميرة حقيقة خطيبها فايز الاستغلالي وتحدث الكثير من الأحداث بين فايز وخطيبته أميره وصديقة هلال.

وأُعيد صنع المسرحية بعام 2021، وقدمها أبطال أخرون وهم الفنانة هيا عبدالسلام بدور "أميرة"، والفنان خالدالمظفر بدور "هلال"، والفنان فؤاد علي بدور "فايز"، وكانت من إخراج عبدالعزيز صفر.

بوستر اعادة صنع مسرحية عزوبي السالمية- الصورة من حساب هيا عبد السلام على الانستغرام

مسرحية "باي باي لندن"

فيما قُدمت مسرحية "باي باي لندن" عام 1981، وهي من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الفنان الراحل غانم الصالح، الفنانة هيفاء عادل، الفنانة الراحلة مريم الغضبان، الفنان محمد جابر، الفنان داود حسين، والفنانه الراحلة إنتصار الشراح، وهي من تاليف نبيل بدران، ومن إعداد الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وتدور قصة المسرحية حول رجل كبير في السن ومتزوج والذي جسد دوره الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، والذي قدم شخصية "شارد بن جمعة" والذي يسافر إلى لندن، فيستقبله ابن شقيقة والذي جسد دوره الفنان داود حسين الذي يدرس في لندن ويبذل جهده لينقذه من التعرّض للنصب والاحتيال هناك، وتتوالى أحداثه.

وقدمت عام 2025 وأُعيد صنع المسرحية بوجه جديد وكان شارك فيها الفنان علي محسن وعبدالمحسن العمر وابراهيم الشيخلي، ومن إخراج محمد جمال الشطي، وإشراف فني وتنفيذ الفنان عبدالله عبدالرضا، وإشراف عام الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا.

بوستر اعادة صنع مسرحية باي باي لندن- الصورة من حساب عبدالله عبد الرضا على الانستغرام

مسرحية "الواوي وبنات الشاوي"

وقدمت مسرحية "الواوي وبنات الشاوي" عام 1989م وكانت من إﺧﺮاﺝ نجاة حسين، وغافل فاضل، وﺗﺄﻟﻴﻒ فائق عبدالجليل، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، عبدالأمير رجب، سمير بوحمد، بشار عبدالكريم، مقداد المتروك، أسامة الشطي، أحمدالشطي، أوس الشطي وهي استعراضية للطفل.

ودارت قصة المسرحية حول الأسد ملك الغابة والفتاة الطيبة والواوي، وركزت على أمور مهمه منها الرفق بالحيوان، وحب الخير والصدق، وأن الخير ينتصر على الشر، كذلك حرصت على غرس حب الخير والسلام، والصبر وعدم اليأس، ومواجهة الصعاب وتحمّل المشقة وغيرها من المبادئ المهمة.

وتم إعادة صنعها وتقديمها في 2024 م بوجه جديد من بطولة الفنان عبدالعزيز السعدون وحصة النبهان وسعادالحسيني وسليمان الحملي وعبدالكريم الملا وعبدالعزيز كزار، والإشراف العام محمد راشد الحملي.

بوستر اعادة صنع مسرحية الواوي وبنات الشاوي- الصورة من حساب محمد الحملي على الانستغرام

مسرحية "ليلى والذيب"

والمسرحية الأخيرة هي مسرحية استعراضية للطفل بعنوان مسرحية "ليلى والذيب" قُدمت عام 1988م، كتبها الشاعر عبداللطيف البناي وأخرجها كاظم القلاف ونجاة حسين، وكانت من بطولة كلٍ من الفنانه هدى حسين، سحر حسين، زهرةالخرجي، محمدالعجيمي، ثائر شامل، محمود بوشهري، وطارق العلي، تتناول أحداث المسرحية الصراع بين الخير والشر، وتسلط الضوء على قضايا اجتماعية مختلفة.

أما إعادة مسرحية "ليلى والذيب" فكانت عام 3025 قُدمت من بطولة الفنانه حصةالنبهان، عبدالعزيز السعدون، سعادالحسيني، غدير حسن، عبدالله البصيري، ومحمد الحسيني.

بوستر اعادة صنع مسرحية ليلى والذئب - الصورة من حساب محمد الحملي

