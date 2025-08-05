أحمد العوضي يكشف عن اسم مسلسله الرّمضانيّ الجديد ويعد جمهوره بنهاية غير متوقّعة

أعلن الممثّل المصريّ، أحمد العوضي، عن خوضه السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٦، بمسلسل جديد يحمل عنوان “علي كلاي”.

في هذا السّياق، كشف “العوضي” خلال بثّ مباشر عبر “فايسبوك”، عن بعض ملامح شخصيّته في العمل، مشيرًا إلى أنّ “علي كلاي” سيكون ملاكمًا، لكن بشخصيّة غير متوقّعة، قائلًا: “أكيد كلاي هو ملاكم، لكن ليس بالطريقة الّتي من الممكن أن تتخيّلوها”، موضحًا أنّ الشّخصيّة ستكون لشابّ “جدع” و”ابن بلد”، يحمل صفات البطولة والشّهامة، ليكون قدوة لجمهوره، مؤكّدًا أنّه لا يظهر بصورة الوحش وأن دوره هو تقديم الأجمل للجمهور.

كما وعد “العوضي”، متابعيه بأنّ المسلسل سيشهد نهاية سعيدة ومختلفة هذه المرّة، على عكس ما في أعماله السّابقة.

يُذكر أنّ أحمد العوضي، كان قد حقّق نجاحًا ملحوظًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل “فهد البطل” الّذي أحرز نسب مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابيّة من النقّاد.

كما يستعدّ “العوضي”، حاليًّا لتصوير فيلم سينمائيّ جديد بعنوان “البوب”، من إنتاج أحمد وكريم السّبكي.