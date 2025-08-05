سلمى أبو ضيف في قائمة أجمل 100 وجه بالعالم

سلمى أبو ضيف تنضم لقائمة أجمل 100 وجه بالعالم

سلمى أبو ضيف رمزٌ للجمال

انتعاشة فنية لسلمى أبو ضيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - بسبب تميزها في مجال عروض الأزياء وأناقتها الملفتة، حيث أصبحت من الفنانات اللواتي تُعد أيقونة في الأناقة وملهمة لفتيات جيلها في مجال الموضة والأزياء؛ حصلت الفنانة المصريةعلى ترشيح ضمن قائمةلعام 2025.أعلنت الصفحة الرسمية لمؤسسة "تي سي كاندلر" الشهيرة، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ترشيح الفنانة المصريةضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025؛ وذلك بسبب أناقتها وإطلالاتها الجذابة والمميزة وتميزها وتألقها في مجال الموضة وعروض الأزياء.يذكر أننجحت خلال السنوات الماضية بجانب الفن والتمثيل؛ في ترسيخ مكانتها كرمز للجمال والأناقة، حتى أصبحت واحدة من أبرز وأهم الوجوه الشابة الملهمة للفتيات في مجال الموضة والأزياء والجمال.وتُعد قائمة "تي سي كاندلر" من أهم المسابقات التي تحظى بالاحترام، حيث إنها تحتفى بالوجوه الجميلة وليس فقط على مستوى الشكل، ولكن تضم معايير أخرى منها التأثير الدولي، التميز الشخصي، والأناقة والجمال، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية لاحقاً خلال هذا العام.اطلعوا على: ما سر اختيار سلمى أبو ضيف اسم "صوفيا" لابنتها؟ اعرفوا الإجابةمن جهةٍ أخرى، تعيش الفنانةانتعاشة فنية كبيرة بعد الإجازة التي حصلت عليها خلال الأشهر الماضية؛ نظراً لظروف زواجها وحملها وولادتها، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ15 حلقة ستبدأ تصويره قريباً، ويأتي ذلك بعد أيام من تعاقدها على المشاركة في فيلم "إذما" بمشاركة أحمد داود.وتخوضتجربة البطولة مجدداً في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم "بنج كلي" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح الذي قدمت معه مسلسلها الأخير "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم2024، ومن المُقرر بدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.كما تتعاونمع الروائي والسيناريست محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.وفي السياق نفسه تستعدلبدء تصوير فيلم "إذما" الذي يجمعها بالفنانفي السينما بعدما تعاونا في الدراما خلال مسلسل "زينهم" العام قبل الماضي، والفيلم مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً وسيناريست.كما انضمت لفيلم جديد يحمل اسم "إيجي بست"، بطولة كل من أحمد مالك وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وإنتاج ذا بلانت ستوديوز؛ ومن المقرر أن يشهد العمل مفاجآت عدة، أبرزها انضمام مغني الراب الشهير مروان بابلو إلى فريق التمثيل في أول تجربة سينمائية له، كما يشارك الفنان محمد عبده، أحد مؤسسي فرقة "بلاك تيما"، ضمن أبطال الفيلم.يمكنكم قراءة سلمى أبو ضيف تكشف عن قصة حبها مع زوجها... وهذا هو فارق العمر بينهما

