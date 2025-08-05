محمد الراشد يعلن عن موعد عرض فيلم قشموع بدور السينما السعودية

تفاصيل وأحداث قصة فيلم "قشموع"

بوستر فيلم قشموع -الصورة من حساب محمد الراشد على الانستغرام

آخر أعمال الفنان محمد الراشد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - أعلن الفنانعن موعد عرض فيلمه القادم ""، بدوروالذي سيكون بتاريخ 7 أغسطس 2025، وسيسبق عرضه بصالات السينما عرضٌ خاصٌ بحضور أبطال العمل يوم الأربعاء 6 أغسطس ببوكس سينما بواجهة روشن بالعاصمة الرياض.وشارك الفنان محمد الراشد متابعيه فيديو احتوى على لقطات من الفيلم ومشهد جمعه بالفنانة أصايل محمد، وشارك جمهوره بتعليق على الفيديو كتب فيه: "باقي 3 أيام على فيلم "قشموع"، يعرض يوم 7 أغسطس في جميع السينمات بالسعودية، بطولة: محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، بيومي فؤاد، إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة".كما نشر الراشد بوستر الفيلم الذي جمع أبطال العمل وتفاصيل عن الفيلم.وفيلم "قشموع" تدور أحداثه حول شاب يقع في مشاكل متنوعة ومختلفة، ويحاول دائماً البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده ويقع بمأزق، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء الحي الذي يسكن به والذين لم يسلموا منه أيضاً ومن مشاكله، ويحاول هذا الشاب جاهداً أن يكون له قيمة في مجتمعه وتتوالى أحداث القصة.وهو من إخراج معتز التوني، تأليف محمد الراشد ومحمد عجيلة"، ومن بطولة محمد الراشد، محمد الجبرتي، سعيد صالح، أصايل محمد، سالم الخزيم، نواف السليمان، بدر محسن، وبيومي فؤاد".وكان الفنان محمد الراشد قام بتأليف أول مسلسل وجاء بعنوان "تساهيل"، وتدور أحداثه عندما يضطر أربعة إخوة للقيام بعدة مهام، ومغامرات مختلفة، كشرط لكسب سبعة ملايين ريال سعودي من أحد رجال الأعمال يدعى "صالح""، الذي تقدم لطلب الزواج من والدتهم "إيناس"، وتتوالى قصة المسلسل وأحداثه.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رافع حمدي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الراشد، ومن بطولة الفنانة ريم العلي، أضوى فهد، آلاء سالم، عهود الجدعان، بدر اللحيد، بيومي فؤاد، علي السبع، نورا مصطفى، تركي محرق، محمد الراشد، سالي زاك.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»