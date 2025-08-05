محمد حماقي يحسم الجدل حول مشاركته في The Voice

محمد حماقي: وجه بارز في تاريخ البرنامج

غياب حماقي عن الموسم الجديد

ألبوم جديد وتعاونات مميزة في الطريق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - يواصل القائمون على البرنامج الغنائي الشهير "" العمل على التحضيرات النهائية لإطلاق موسم جديد من البرنامج الذي يُعَدُّ من أبرز برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي. ويتطلع الجمهور إلى متابعة نسخة جديدة من البرنامج الذي لطالما حظي بجماهيرية واسعة؛ لما يقدمه من مواهب واعدة وتجارب إنسانية ملهمة.من بين الأسماء الفنية التي كان لها حضور مميز ضمن لجنة تحكيم "The Voice"، يبرز اسم الفنان المصري محمد حماقي، الذي شارك في موسمين سابقين وحقق من خلالهما تفاعلاً كبيراً مع الجمهور. وقد نجح حماقي خلال مشاركته في ترك بصمة واضحة، بفضل دعمه المتواصل للمواهب وصوته المؤثر داخل البرنامج.وحسم الفنان محمد حماقي الجدل بشأن مشاركته في الموسم المرتقب من البرنامج، حيث أوضح بشكل مباشر عبر تصريحات تلفزيونية، أنه لن يكون ضمن لجنة التحكيم هذا العام، مؤكداً أن تجربته السابقة كانت غنية ومليئة بالشغف، وأشار في حديثه إلى أن هذه التجربة منحته فرصة للتفاعل الحقيقي مع مواهب شابة تسعى لتحقيق أحلامها.واختتم "حماقي" حديثه بتصريحات تحمل طابعاً من التقدير للتجربة قائلاً: "أنا مش موجود في الموسم الحالي من The Voice، لكن بصراحة كنت سعيد جداً بالموسمين اللي شاركت فيهم، البرامج دي بتقرب الفنان من المواهب الجديدة وبتخليه يشارك في صناعة المستقبل الفني".وفي وقت سابق، أعلن النجم محمد حماقي في لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدوبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، عن استعداده لطرح ألبوم جديد قريباً، يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين، واعداً جمهوره بعمل يحمل بصمات موسيقية جديدة ومختلفة.واستطرد قائلاً: "شيء مختلف وأفكار جديدة في ألبومي اللي جاي، إن شاء الله تعجب الناس مش قدامنا كتير، يمكن استقرينا على شكل الأغاني اللي هتنزل، كل اللي فاضل شوية وقت".

كما تحدث الفنان محمد حماقي خلال اللقاء عن اختياره الدائم لإصدار ألبومات كاملة بدلاً من الأغاني المنفردة، معتبراً أن الألبوم يمنحه مساحة فنية أوسع للتعبير والتواصل مع جمهوره كما أعلن.



"هو الأساس" تجربة غنائية سابقة

من جهة أخرى، كان آخر ألبوم غنائي طرحه الفنان محمد حماقي هو: "هو الأساس"، الذي صدر في العام الماضي، وضم 12 أغنية متنوعة بين الرومانسي والإيقاعي؛ ما عكس التنوع الموسيقي الذي يتميز به حماقي.

الألبوم حظي بإشادات نقدية وجماهيرية، واحتوى على مجموعة من الأعمال التي تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية. ومن أبرز أغاني الألبوم، أغنية "واكلة الجو" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وكذلك أغنية "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس توما.

كما ضم الألبوم أغنية "صدمة" من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع توما، وأغنية "بناقص" من كلمات هاني فهيم، ألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع فهد، إلى جانب أغنيات أخرى شكَّلت مزيجاً بين الكلمة المعاصرة واللحن القريب من إحساس الجمهور.



محمد حماقي يعود إلى مهرجان جرش بعد غياب عقد من الزمن

في ليلة غنائية استثنائية، عاد النجم المصري محمد حماقي للوقوف على خشبة المسرح الجنوبي ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، وذلك بعد غياب دام عشر سنوات عن هذا الحدث الفني العريق.

وأحيا حماقي حفله مساء الجمعة الماضي 1 من أغسطس 2025، وسط حضور جماهيري حاشد غصت به مدرجات المسرح، في أجواء طغى عليها الشغف والحنين إلى صوته وأغانيه.

قدم حماقي خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلهم اللافت، ومنها: «حاجة مستخبية»، «ما بلاش»، «من البداية»، «من قلبي بغني»، و«واحدة واحدة»، حيث ردد الحضور كلمات الأغاني معه، في مشهد عكس حالة من الحنين والارتباط بصوته وأعماله.

