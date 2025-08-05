بعد غياب 16 عاماً.. نبيل شعيل يحيي حفلاً في مصر من جديد

حفل مميز بعد غياب سنوات

View this post on Instagram A post shared by نبيل شعيل (@nabeelshuail)

آخر ألبومات نبيل شعيل الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - أعلن مهرجان "" عن مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره، وأكدت إدارة المهرجان أنه تم الاتفاق مع الفنان الكويتيلتقديم حفل غنائي كبير ضمن فعاليات المهرجان.سيمثل هذا الحفل عودة جديدة لنبيل شعيل للغناء في مصر بعد سنوات من الغياب، وسيكون هذا الحفل هو الأول له في الساحل الشمالي بعد غياب 16 عاماً عن إحياء الحفلات بمصر.وخلال الساعات الماضية وصل نبيل شعيل إلى مراسي في الساحل الشمالي، تمهيداً لإحياء حفله يوم السبت المقبل في مهرجان "ليالي مراسي"، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من المفاجآت المميزة لجمهوره، خاصة أنه تعود آخر حفلاته إلى عام 2009، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حفلات مميزة للنجم الكويتي بمصر.ومن المقرر أن يشارك المطرب الشعبي محمود الليثي، الفنان الكبير نبيل شعيل، في حفل مهرجان "مراسي" السبت المقبل، ضمن الفعاليات المقامة طوال أشهر الصيف.يُذكر أن مهرجان "ليالي مراسي" أعلن عن استضافته عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في حفلات مختلفة تُقدَّم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.يُذكر أن آخر ألبوم غنائي أصدره نبيل شعيل كان يوليو العام الماضي، وحمل اسم "يا طيبي" الذي تضمن 10أغانٍ، أما آخر أغنية منفردة أصدرها كانت في فبراير الماضي وحملت اسم "هنا الخليج".

يمكنك قراءة: نبيل شعيل في يوم ميلاد إنجازات ونجاحات متميزة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».