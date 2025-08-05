صرخة سكارليت جوهانسون تحمى الماشية من الذئاب.. تجربة مثيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - لجأت وزارة الزراعة الأمريكية إلى حيلة جديدة لحماية الماشية من هجمات الذئاب والتي تمثلت في إستخدام مقطع صوتي لإحدى المشاهد الشهيرة من فيلم " Marriage Story" وهو المشهد الذي جمع كل من سكارليت جوهانسون و أدم درايفر.

إذاعة مقطع صوتي للمشهد بإستخدام مُكبرات الصوت

وقد نفذت بالفعل وزارة الزراعة الأمريكية تلك الحيلة من خلال بث مقطع صوتي لهذا المشهد عبر مُكبرات الصوت في طيرات بدون طيار والتي تواجه الذئاب التي تقترب من الماشية الموجودة في المناطق الريفية بولاية أوريجون، وفقًا لما جاء بـ"وول ستريت جورنال".

وقد إعتمد تنفيذ الحيلة على طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية وأضواء قوية، وتُحلق تلك الطائرات فوق المناطق الريفية بولاية أوريجون، وتحدد مواقع الذئاب التي تُهدد الماشية وعند رصد الذئب يتم تشغيل أصوات صاخبة عبر مكبرات الصوت، من بينها صوت المشادة الشهيرة في فيلم "Marriage Story" مع إستخدام مؤثرات أخرى مثل أصوات إطلاق النار والموسيقى الصاخبة والألعاب النارية.

وعقب استخدام تلك الحيلة والتي إستعانت بالمشهد الشهير من فيلم Marriage Story سجّلت السلطات انخفاضاً حاداً في عدد هجمات الذئاب على الماشية، كما تراجعت حوادث قتل الماشية من 11 حالة في 20 يوماً إلى حالتين فقط خلال 85 يوماً من بدء استخدام هذه الحيلة الجديدة، بحسب ما ذكره أحد المسؤولين المحليين في وزارة الزراعة الأمريكية والذي قال بإنَّ التجربة الصوتية تبدو فعّالة وقد تقلّص بشكل ملموس هجمات الذئاب على الماشية، دون الحاجة إلى وسائل أخرى خاصة أن الذئاب الرمادية تعدّ من الحيوانات المحمية بموجب القانون الفيدرالي.



ويعد المشهد الذي تمّ استخدامه في الحيلة يتضمن حواراً درامياً متوتراً بين الشخصيات التي جسدها كل من سكارليت جوهانسون وآدم درايفر خلال أحدث الفيلم، وهو أحد أكثر المقاطع انتشاراً وتأثيراً في وسائل الإعلام الاجتماعية.

وقد توصل الباحثون إلى أن هذا النوع من الإزعاج الصوتي العاطفي يمكن أن يكوّن في أذهان الذئاب له ارتباطاً سلبياً بالبشر، ويدفعهم لتجنب الاقتراب من المناطق السكنية أو التي تتواجد فيها الماشية.

تفاصيل فيلم Marriage Story

وكان فيلم " Marriage Story" قد صدر عام 2019 وجاء من تأليف وإخراج نوح بومباك والذي قد شارك في إنتاج الفيلم أيضًا مع ديفيد هيمان، وشارك ببطولة الفيلم كل من سكارليت جوهانسون، آدم درايفر.



ودارت أحداث الفيلم في إطار درامي حول مخرج وممثلة عاشا في علاقة زواج لسنوات عديدة ويُكافحان للتكيف مع حياتهما بعد الطلاق حيث تتغير الأمور من حولهما مما يؤدي إلى تحقيق أعلى مراحل الإبداع والنجاح لكل منهما.

وقد تم عرض الفيلم بعدد كبير من المهرجانات السينمائية حول العالم ومن أبرزها الغولدن غلوب وحفل توزيع جوائز الأوسكار، كما نال العديد من الجوائز وإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد.

