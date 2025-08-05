كندة علوش توجه رسالة دعم مؤثرة لأنغام بعد وعكتها الصحية

رسالة كندة علوش لأنغام الصورة ستوري من حساب أنغام على إنستغرام

دور محمود سعد في طمأنة الجمهور

تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية لأنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:58 مساءً - تمر الفنانةبوعكة صحية أثارت قلق جمهورها ومحبيها، خاصة وأنها منذ مغادرتها لألمانيا وهي بعيدة تماماً عن الأضواء، وحاولت طمأنة جمهورها من خلال صورة لغرفتها في المستشفى، بالإضافة إلى تواصلها مع الإعلامي محمود سعد الذي كشف تفاصيل حالتها الصحية، وقال إنها في طريقها للتعافي في الفترة القادمة.تفاعل عدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني مع أزمتها، ومؤخراً وجهت لهارسالة دعم تمنت لها فيها الشفاء العاجل، وأن تتجاوز هذه الأزمة وتعود لجمهورها من جديد.كتبت كندة علوش عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قالت فيها: "حبيبة قلبي وقلب كل الناس ربنا يطمنا ويطمن قلب محبينك عليكِ وترجعي لنا في صحة وسلامة في أقرب وقت".خلال الأيام الماضية اطمأن الإعلامي محمود سعد على أنغام بصفته واحداً من الأصدقاء المقربين، وقال إنه تواصل معها ومع ابنها عمر هاتفيا، وعرف تفاصيل الأزمة التي تمر بها وقال إن حالة أنغام ليست خطيرة كما يدعي البعض، وخلال الأيام القادمة ستكشف الإجراءات الطبية تفاصيل ‏مسار تعافيها بعد انتهاء الفحوصات والمتابعة في المستشفى.‏تفاصيل حالة أنغام الصحية كشفها محمود سعد في بث مباشر، حيث أكد أنه قد تم استئصال ورم في البنكرياس مؤكداً أنه "ورم حميد"، ولا يشكل خطراً على حياتها ولا يزال هناك جزءٌ ‏آخر، حيث صرَّح قائلاً: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكل اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في ألمانيا وبالتحديد في ميونخ، والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جداً وعاوز أنكم تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أي حاجة ‏خبيثة، ‏وهتخرج بكرة أو بعده".‏وكشف أيضاً عن موعد عودة أنغام إلى مصر قائلاً: "لو خدت حقن في الدم هتضطر تقعد شوية، ولو حبوب احتمال تيجي على طول، ‏واللي فاضل من الكيس ‏مش مزعج، قد تحتاج تشيله في فترة من الفترات قدام، وعاوز متابعة، كل شهر أو اتنين تعمل رسم وتشوف، ‏والأطباء في ألمانيا قالوا ليها ‏اعملي رسم في مصر، ولو مستقر ومش بيكبر مفيش مشكلة، ومفيش حاجة خطر، وهي كويسة جداً، ‏واتكلمنا أكتر من تلات أربع مرات، ‏أرجوكم ده الخبر الدقيق".‏يمكنك قراءة.. أنغام تكشف نتيجة فحص ورم البنكرياس وتبدأ خطوات التعافي.. إليكم التفاصيل