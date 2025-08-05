محمد قماح يكشف لـ"الخليج 365" عن خطة فنية طموحة وألبوم جديد يحمل أفكاراً مختلفة

حماس العودة

خطة فنية طموحة

تجربة موسيقية متكاملة

الجاهزية للمنافسة

النجاح الحقيقي

اللحن عنصر مهم

مصدر إلهام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:58 مساءً - في حوار خاص مع كاميرا "الخليج 365"، كشف الفنانعن تفاصيل عودته القوية إلى الساحة الفنية، مؤكداً أن ظهوره في المرحلة المقبلة سيكون مختلفاً، ويحمل طابعاً جديداً نابعاً من تجربته الغنية في مجال الإنتاج الموسيقي وصناعة المحتوى.وتحدث قماح عن خطته الفنية الطموحة، وألبومه المرتقب، وكواليس أغنيته "بتسأل ليه؟"، كما تناول في حديثه رؤيته الحقيقية للنجاح، وتعليقه على المنافسة الغنائية في صيف 2025، ولم يغفل في حديثه محطاته السابقة، وتحديداً تعاونه مع النجم الكبير عمرو دياب، الذي وصفه بأنه "شريك نجاح ومصدر إلهام".في بداية الأمر قال، إن أكثر ما يسعده ويشجعه في عودته الفنية، هو أنه يعود للجمهور بالشكل الذي لطالما أرادوه أن يكون عليه، مؤكداً أن ظهوره خلال الفترة المقبلة لن يكون تقليدياً، خاصة بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في مجال الإنتاج الموسيقي وصناعة المحتوى.وأضاف: "أنا راجع مش بس كمطرب، لكن كموسيقي متعاون مع أسماء كبيرة، وهدفي أقدِّم محتوى يليق بجمهوري ويعبر عن ذوقهم، ويرضيهم على كافة المستويات".كما كشف الفنان محمد قماح عن تحضيره لخطة فنية متكاملة، يستعد من خلالها لطرح ألبوم جديد يتضمن عشر أغانٍ، يتعاون فيها مع نخبة من كبار الشعراء. وأوضح قماح أنه يتولى بنفسه وضع الألحان الخاصة بالألبوم، مشيراً إلى حرصه على تقديم أفكار جديدة ومختلفة على مستوى الكلمات والموسيقى.وأشار إلى أنه يعمل الآن على الألبوم من جميع الجوانب، ليس فقط من حيث الموسيقا والكلمات، بل أيضاً من حيث التصوير والإنتاج، وذلك بالتعاون مع فريق عمل متميز، بل يسعى من خلال هذا المشروع إلى الظهور بصورة مختلفة ولائقة تعبر عن المرحلة الجديدة .تحدث الفنان محمد قماح عن كواليس أغنيته الجديدة "" التي طرحها منذ أيام، مؤكداً أنها تجربة فنية خاصة ومتكاملة، حيث لحنها، وغناها، وتولى توزيعها الموسيقي بنفسه؛ ما جعله يعيش تفاصيلها بكل إحساس.واستطرد قائلاً: "أغنية بتسأل ليه؟ بدأت معي كلحن ظل يدندن في ذهني لفترة، ثم أرسلت الفكرة إلى الشاعر محمد السبكي، الذي كتب كلماتها، وكانت النتيجة مميزة للغاية".وتابع في حديثه لـ"الخليج 365"، إن فكرة الأغنية أعجبته؛ لأنها تتناول حالة واقعية تحدث كثيراً، وهي عودة أحد الطرفين للسؤال بعد الانفصال، كل هذا الأمور من المواقف التي نعيشها كثيراً في قصص الحب.وأشار إلى أن هذه الأغنية جاءت من مدرسته الموسيقية الخاصة، وهى مزيج بين العربية والإنجليزية بطريقة مختلفة، مكملاً: "الحمد لله منذ صدورها وهي تحقق صدًى كبيراً".كما علق الفنان محمد قماح على زخم الإصدارات الغنائية في، مؤكداً أنه لا يرى في ذلك عائقاً، بل دافعاً للمنافسة الإيجابية، مضيفاً: "أنا نازل في موسم الصيف وأنافس بشكل جيد وبمنافسة شريفة، وفي النهاية، العمل الجيد يفرض نفسه ويصل للجمهور".ونوه "قماح" في حديثه، بأن لديه خطة مدروسة تضمن عدد أغانٍ محدداً، وفكرة جديدة من خلال ماتُعرف بـ"دبل تراك" التي تجمع بين أسلوبين موسيقيين مختلفين، مشيراً إلى أن الفكرة نابعة من وعيه؛ لأن الجمهور خلال هذه الفترة متنوع ويمثل فئات عمرية مختلفة، لذلك قدم موسيقا تحاكي هذا التنوع وترضى أكبر شريحة ممكنة من المستمعين.كما أكد الفنان محمد قماح أن الترند والأرقام ليس الهدف الأساسي بالنسبة له، موضحاً أن ما يشغله حقاً هو تأثير الأغنية ونجاحها بين الجمهور. قائلاً: "بالطبع يتمنى الفنان أن يظل حاضراً ومؤثراً، لكن ما يهمني بالدرجة الأولى هو أن تصل الأغنية للناس، وأن أسمعها تتداول في الشارع، ويرددها الجمهور".وأشار إلى أن سعادته الحقيقية تكون عندما يجد الناس تسأل عن الأغنية وتستمع لها؛ لأن هذا هو المعنى الحقيقي للنجاح، أكثر من مجرد تصدر مؤقت على المنصات أو تحقيق أرقام عالية.كما يرىأن نجاح الأغنية لا يتوقف فقط على الصوت الجميل، بل يعتمد على تكامل عدة عناصر أساسية، يأتي في مقدمتها اللحن. ويقول قماح: "من وجهة نظري، اللحن هو العنصر الأهم؛ لأن هناك أغاني عالمية لا نفهم كلماتها، لكننا نحب الاستماع إليها بسبب قوة اللحن وجاذبيته".ويضيف: "بعد اللحن، يأتي التوزيع كعنصر مكمل يمنح الأغنية روحها، ثم تأتي الكلمات، التي لا بُدَّ أن تحمل فكرة وتُكتب بإحساس صادق؛ لأنه أحياناً ينجح النص بفضل شاعر قوي يستطيع التأثير في الناس، لكن في النهاية، اللحن والتوزيع والكلمات جميعها عناصر متكاملة لا يمكن الاستغناء عن أيٍّ منها".وخلال لقائه مع كاميرا " الخليج 365"، تطرق إلى تجربته السابقة التي جمعته بالنجم الكبير عمرو دياب؛ إذ قال إن "التعاون مع "الهضبة" عمرو دياب تجربة ثرية وبها فوائد عدة، لأنه يمتلك رؤية فنية فريدة، والعمل معه يُكسب المرء خبرة لا تُقدر بثمن، خاصة أن كل من يعمل معه ينمو ويتطور، فـ"الهضبة" بما يملكه من تاريخ طويل وموسيقا متجددة، يملك القدرة على أن يرتقي بكل من يتعاون معه".وتابع: أن نجاحاته التي حققها بجانبه أسعدته كثيراً، والفترة المقبلة سيستمع الجمهور إلى أعمال جديدة تجمعه به، مكملاً: "شاركت في ألبومه الجديد "ابتدبنا" بخمس أغانٍ، إلا أنه قد تقرر تأجيل طرحها إلى وقت لاحق بإذن الله".يمكنكم قراءة: الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025

