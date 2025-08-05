النّيابة تحسم الجدل في قضيّة احمد السقّا وطليقته مها الصغير… اقرأ التفاصيل

فرضت النّيابة العامّة في منطقة الشّيخ زايد المصريّة غرامة ماليّة رمزيّة على الممثل أحمد السّقّا بلغت مئتَي جنيه، على خلفيّة الشّكوى الّتي تقدّمت بها طليقته الإعلاميّة مها الصغير، زعمت فيها تعرّضها للاعتداء داخل مجمّع سكنيّ شهير بمنطقة الشّيخ زايد.

جاء هذا القرار بعد اعتبار الواقعة من القضايا البسيطة الّتي لا تتطلّب إحالة للمحاكمة، إذ صدر أمر جنائيّ بالاكتفاء بالغرامة استنادًا إلى موادّ محدّدة من القانون، دون عرض المتّهم على جلسة قضائيّة.

نذكر أنّ مها الصّغير، كانت قد تقدّمت برفقة سائقها، ببلاغ رسميّ إلى قسم شرطة أوّل أكتوبر في شهر حزيران الماضي، اتّهمت فيه طليقها أحمد السّقّا بالاعتداء عليها وعلى سائقها بالضّرب والسّبّ، داخل أحد المجمّعات الشّهيرة في مدينة السّادس من أكتوبر.

ووفقًا لما ورد في المحضر، وقعت الحادثة بعد أن طارد “السّقّا” سيّارة “مها” وقطع عليها الطّريق بشكل مفاجئ، وهذا ما دفع السّائق لمحاولة تفادي الاصطدام به ومتابعة السّير. لكن الموقف تصاعد بعدما ترجّل “السّقّا” من سيّارته واعتدى أوّلًا على مها الصّغير، ثمّ على سائقها الّذي حاول التّدخّل، وسط تبادل ألفاظ نابية وتهديدات، بحسب رواية مها الصّغير وسائقها.

على صعيد آخر لا زال أحمد السّقّا، ينعم بنجاح فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الّذي يشاركه في بطولته الممثّل أحمد فهمي، كما يستعدّ لتصوير عملَين سينمائيَّين جديدَين وهما فيلمَي “الدّيب” و “هيروشيما”.