من دمية سينتيا كرم إلى تراث وردة.. لحظات ولقطات تصدرت الترند في مهرجان بياف 2025

سينتيا كرم تصطحب دميتها

سكرين شوت من خاصية الإستوري التابعة لحساب سينتيا كرم على إنستغرام

مايا دياب تكرم وردة الجزائرية بطريقتها الخاصة

من على السجادة الحمراء لمهرجان #بياف، النجمة #مايا_دياب تعبر عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية لأغنيتها "حرمت أحبك"، التي أعادت تقديمها بصوتها وتوزيع عصري، تكريمًا لإرث الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.@mayadiab @BIAFLebanon #BIAF#BIAF2025 pic.twitter.com/mcED1qY98I — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 3, 2025

لحظة جدلية.. رد فعل دانييلا رحمة يثير التساؤلات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:08 مساءً - شهدت الدورة الـ 12 من، والتي أقيمت فعالياتها مساء الأحد 2 أغسطس الماضي بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، حضور عدد كبير من مشاهير الوطن العربي، الذين تسابقوا على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظاتهم المميزة، إلا أن البعض منهم كانت لهم لقطات استثنائية تصدرت عناوين منصات التواصل الاجتماعي، جميعها أمور سوف نسلّط الضوء عليها من خلال التقرير التالي.يبدو أن الأجواء الدرامية التي عاشتها الفنانةفي رمضان الماضي، لا تزال مسيطرة عليها حتى وقتنا هذا، وهذا ما دللت عليه هذه النجمة الاستثنائية، والتي دائماً ما تترك بصمة فنية في كل عمل تتواجد به؛ إذ قررت أن تتواجد على السجادة الحمراء للمهرجان بدميتها الشهيرة، التي ظلت ترافقها مسلسلها الرمضاني "بالدم"، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من شخصية "عدلا" التي ظهرت بها طوال أحداث المسلسل.وتأكيداً على عشقها لهذه "الدمية"، التي كانت عبارة عن عروس من الخيط والأقمشة، ظلت ممسكة بها طوال اللقاءات الإعلامية التي أجرتها على السجادة الحمراء، ووثقت تلك اللقطة بصورة نشرتها عبر خاصية الـ"ستوري" الخاصة بحسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، ظهرت من خلالها مرتدية فستاناً أخضر أنيقاً، وبيدها تلك الدمية.فالمتابع الجيد لمسلسل "بالدم"، يعرف جيداً من هي "عدلا" (سينتيا كرم)، التي دائماً ما ترسم الابتسامة على وجوه مشاهدي هذا العمل؛ نظراً لطيبتها وتلقائيتها في التعامل مع المحيطين بها، فهي الفتاة التي لديها دراية كبيرة بعلم الفلك، ومدى تأثيره على حياة الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، حيث لم يتوقع أحد أن يتم قتلها بدم بارد أمام أعين محبيها، وذلك أثناء احتفالها بيوم ميلاد ابنها الافتراضي "غدي"، بحضور عدد كبير من سكان الحي.في لحظة امتنان وعرفان، وقفت مايا دياب على المسرح؛ لتحيي ذكرى صوت لا ينسى لمطربة قدمت الكثير في عالم الطرب؛ وهي وردة الجزائرية، ففي أثناء تسلم "مايا" لجائزتها، قالت إن أغنية الفنانة الراحلة وردة "حرمت أحبك"، والتي أعادت مايا تقديمها، بمثابة إرث وتراث فني عريق، لتلك المطربة الرائعة، لافتة إلى أنها قامت بإعادة غناء "حرمت أحبك"؛ حتى يستمع لها الجيل الحالي، بموسيقى تواكب هذا العصر.وعلى هامش المهرجان، عبّرت مايا دياب لـ "كاميرا الخليج 365"، عن سعادتها الكبيرة بالأصداء التي حققتها أغنية "حرمت أحبك"، التي أعادت من خلالها إحياء واحدة من كلاسيكيات الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.وأكدت "" أن ردود الفعل الإيجابية التي وصلتها من جمهورها في لبنان والخارج، ومن منسقي الموسيقى العالميين الذين يختارون الأغنية لتكون جزءاً من حفلاتهم؛ تُعد بالنسبة لها مؤشراً حقيقياً على نجاح العمل، قائلة: "راضية كثيراً عن أصداء "حرمت أحبك"، والأغنية تأخذ مداها حالياً أكثر وأكثر". — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

على مسرح مهرجان بياف، امتزجت أضواء التكريم بلحظة شخصية مفاجئة، حين تسلّمت دانييلا رحمة جائزتها عن دورها في مسلسل "نفس"، ووجدت نفسها أمام تهنئة علنية من زميلها نيقولا معوض، مقدم حفل المهرجان، الذي قدم لها المباركة، ليس فقط على الجائزة، بل على "الخبر السعيد" الذي تناقلته منصات التواصل الاجتماعي؛ وهو خبر حملها.

View this post on Instagram A post shared by Sbisiali (@sbisiali)

ورغم ابتسامتها الواثقة، فضّلت دانييلا التهرب من التعليق المباشر، مكتفية بالرد: "إنني اتجوزت متأخر نيكولا"، ليعود ويشير إلى أمر آخر قائلاً: "لا، شيء تاني غير الزواج، وسلمي على ناصيف، وإن شاء الله بيتكم يضل عمران بالفرح والصحة".لحظة قصيرة في زمن الحفل، لكنها تركت خلفها كثيراً من علامات الاستفهام، وسط تفاعل واسع من جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

يمكنك قراءة.. مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان بياف 2025.. لمسات تفيض جاذبية

مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة

في سياق آخر، يعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كل المجالات؛ الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية، وقصص النجاح الملهمة.

فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم؛ ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطاً الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّساً بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي.

وتُهدى هذه الدورة من المهرجان إلى الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل؛ تكريماً لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.

https://www.instagram.com/p/DM7wruKi3y_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM7wruKi3y_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM7wruKi3y_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»