بعد أحمد وأحمد.. السقا يبدأ تحضيرات فيلمين جديدين بالتوازي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:08 مساءً - يبدو أن عام 2025 سيكون علامة فارقة في مسيرة الفنان أحمد السقا السينمائية، حيث استعاد نشاطه السينمائي بقوة، بعد عرض فيلمه الأخير "أحمد وأحمد"، وبدأ بالفعل التحضير لمشروعيْن سينمائييْن جديديْن في وقت واحد؛ هما فيلم "هيروشيما" وفيلم "الديب"، في إطار خطة فنية تهدف إلى تواجد سينمائي قوي، وتقديم أدوار متنوعة تمزج بين الأكشن والدراما النفسية.

"هيروشيما" أحدث أفلام أحمد السقا

بعد النجاح الجماهيري والنقدي لفيلم "أحمد وأحمد"، الذي قدم فيه أحمد السقا شخصية تجمع بين الأكشن والكوميديا، بدأ الفنان المصري في تحضيرات فيلم "هيروشيما" الذي يعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يسلّط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

يشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد السقا، منهم: دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

السقا يعود لتحضيرات "الديب"

أحمد السقا يعمل بالتوازي على التحضير لفيلم ثانٍ بعنوان "الديب"، كان قد تعاقد على بطولته العام الماضي، وانشغل بعدها بمسلسل "العتاولة"، حتى استكمل تحضيراته حالياً، وفق خطة السقا للتواجد السينمائي المكثف خلال الفترة الأخيرة، الفيلم يأتي من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي لا يخلو من الأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد".. آخر أعمال أحمد السقا السينمائية

ويعرض لـ أحمد السقا حالياً في دور السينما فيلم "أحمد وأحمد"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث، حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً؛ أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، ويجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل أشرف على كتابته أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.



