تامر عاشور وأصالة نجما خامس أسابيع مهرجان العلمين

حفلان متتاليان في أسبوع واحد

View this post on Instagram A post shared by Tazkarti Events (@tazkartievents)

تامر عاشور وحفل مرتقب

https://www.instagram.com/p/DLsG_zbtJte/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsG_zbtJte/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLsG_zbtJte/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سبب عدم تلحين تامر عاشور لأصالة منذ 14 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تتواصل فعاليات النسخة الثالثة منللأسبوع الرابع، من خلال حفلات لأبرز نجوم الغناء العربي.حيث افتتحت الفنانةالمهرجان بحفل يوم 18 يوليو الماضي، ثم أشعلوالشامي ثاني ليالي المهرجان يوم 25 يوليو، فيما ألهبحماس الجمهور في ثالث أسابيع المهرجان يوم 1 أغسطس الماضي.وسيشهد الأسبوع الرابع من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، تجربة فنية استثنائية بحفليْن متتالييْن، يحيهما الفنانان أصالة وعلى التوالي، ليقدما للجمهور جرعة من الطرب والغناء الراقي، وسط ترقب كبير من جمهور الفنانين، حيث ستحيي أصالة حفلها يوم الخميس المقبل 7 أغسطس، فيما يغني تامر عاشور لجمهور المهرجان يوم الجمعة 8 أغسطس.يمكنكِ قراءة: لماذا لم يلحن تامر عاشور لأصالة لمدة 14 عاماً.. الفنان يجيب!وستلتقي أصالة جمهورها في مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل، على مسرح U‑Arena، في أجواء صيفية مبهجة، لتغني لهم أغاني ألبومها الجديد ""، الذي أطلقته في يوتيوب وجميع المنصات الغنائية الشهر الماضي، وحقق نجاحاً ونسب استماع كبيرة، هذا بالإضافة إلى تقديمها مجموعة مختارة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير .وفي اليوم التالي، على نفس المسرح، سيحيي تامر عاشور واحدة من أبرز الحفلات المرتقبة في النسخة الثالثة منومن المقرر أن يقدم عاشور أغاني ألبومه الأخير ""، الذي تم طرحه في يناير الماضي، إضافة إلى أغانيه الشهيرة التي يشعل بها أجواء حفلاته، منها: "هيجيلي موجوع، كلموها عني، عشت معاك حكايات، تسلم، بقول عادي"، وغيرها من الأغاني.يمكنك قراءة أيضاً: كنت عايز أتجوزها من قبل ما أعرفها .. قصة حب تامر عاشور وزوجته الإعلامية نانسي نوريُذكر أن أصالة قد تعاونت معفي ألبومها الجديد ""، خلال أغنية "كلام فارغ" التي لحنها عاشور، وكتبت كلماتها منة القيعي، والتوزيع الموسيقي لـ فهد، وجاء هذا التعاون بعد سنوات كثيرة من عدم التعاون بينهما، وصل إلى 14 عاماً، حيث كشف تامر عاشور، خلال لقائه مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، عن سبب عدم تلحنيه لأصالة.

وأوضح تامر عاشور: "مجتش الفرصة، وأصالة أنا بعشقها جداً، وكنت قدّمت لها من 14 سنة لحناً، وأنا في البدايات لم يكن لي اسم، وأخذت بالفعل اللحن وكان اسمه "بقى طبيعي"، داخل ألبوم يحمل الاسم نفسه "بقى طبيعي"، وكان الألبوم حلواً جداً، ومرت أعوام كثيرة وانشغلت في الغناء، وبعدها تقابلنا في حفلة وتكلمنا، واتفقنا إننا لازم نشتغل مع بعض ونعمل حاجة قوية، لأني بحب أصالة جداً على المستوى الشخصي أيضاً".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».