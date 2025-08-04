في يوم ميلادها الـ 44.. رحلة ميغان ماركل من هوليوود إلى القصر الملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تحتفل ميغان ماركل، دوقة ساسكس، اليوم، الرابع من أغسطس، بيوم ميلادها الرابع والأربعين، وسط حياة مختلفة تماماً عن تلك التي دخلت بها العائلة الملكية البريطانية؛ عندما رحّبوا بها كـ"أميرة جديدة"، ولكنها استطاعت أن تخرج هي وزوجها الأمير هاري من عباءة القصر الملكي، وأن يؤسسا لهما حياة خاصة ومستقلة.

في يوم ميلادها الـ44.. محطات فارقة قادتها ميغان ماركل في حياتها

خاضت ميغان ماركل مراحل مختلفة؛ من ممثلة أمريكية إلى دوقة ساسكس، ثم إلى "سيدة أعمال حرة"، وقد قررت الخروج من دائرة الأضواء الملكية، لتخوض مع زوجها الأمير هاري معركة الاستقلال، والتي لم تكن سهلة ولا سريعة. وبينما يرى البعض فيها شخصية مثيرة للجدل، يرى آخرون أنها رمز للتمرد الذكي على التقاليد الصارمة.

وفي يوم ميلادها هذا العام، نُلقي نظرة على أبرز المحطات التي خاضتها ميغان ماركل في حياتها خلال السنوات الماضية.

من هوليوود إلى وندسور

ولدت ميغان ماركل في 4 أغسطس 1981 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. والدتها دوريا راغلاند، أمريكية من أصل أفريقي، ووالدها توماس ماركل من أصول أوروبية.

قبل أن تلتقي بالأمير هاري، كانت ميغان قد صنعت لنفسها اسماً في هوليوود، خاصة بدورها في مسلسل "Suits"، لكنها لم تكن فقط ممثلة، بل ناشطة في حقوق المرأة منذ سن مبكرة، وعملت مع منظمات إنسانية مختلفة.

لقاؤها بـ الأمير هاري عام 2016، كان بداية فصل جديد تماماً. وخلال أقل من عامين، تحولت العلاقة إلى خطوبة ثم زواج، وتألقت ميغان بفستانها الأبيض في قلعة وندسور عام 2018، في حفل تابعه الملايين حول العالم.

وكانت ماركل أول امرأة ذات خلفية مختلطة، عِرقياً، تتزوج أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية منذ قرون.

ضغط ملكي وإعلامي

وجدت ميغان ماركل الحياة داخل القصر لم تكن كما تبدو، فمنذ الأشهر الأولى للزواج، بدأت الصحافة البريطانية في انتقاد ميغان بشكل مستمر؛ من طريقة جلوسها إلى تعاملها مع موظفي القصر.

الانتقادات طالت كل شيء، حتى اختياراتها في الملابس أو طريقة ولادتها لطفلها الأول، آرتشي. وكثيرون قارنوا بين معاملة الإعلام لـ كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، وميغان ماركل، وأشاروا إلى وجود عنصرية وتحيز طبقي ضد ميغان.

داخل القصر، أيضاً، شعرت ميغان بأنها معزولة، حسب تصريحات سابقة. وفي المقابلة الشهيرة التي أجرتها مع أوبرا وينفري عام 2021، اعترفت بأنها فكرت في إنهاء حياتها، وأن أفراداً في العائلة تساءلوا عن "لون بشرة" ابنها قبل ولادته.

ميغان وهاري والقرار الكبير: الخروج من العائلة الملكية

في يناير 2020، أعلن ميغان وهاري قرارهما الصادم بالتنحي عن مهامهما الملكية، والانتقال إلى أمريكا الشمالية.

كان القرار مدروساً، ومبنياً على رغبة في الحفاظ على الصحة النفسية لأسرتهما الصغيرة. منذ ذلك الحين، استقر الزوجان في كاليفورنيا، وبدآ في بناء حياتهما الجديدة، بعيداً عن البروتوكول الملكي.

وأسسا شركة "آرتشويل" للإنتاج الإعلامي والخيري، ووقعا صفقات ضخمة مع Netflix وSpotify، كما قدما فيلمهما الوثائقي "Harry & Meghan"، الذي حطم أرقاماً قياسية على نتفليكس.

بين مناصرة حقوق المرأة والإعلام.. ميغان تقود روايتها

A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

في السنوات الأخيرة، أظهرت ميغان نضجاً واضحاً في رسم صورتها الجديدة. لم تعد مجرد "أميرة سابقة"، بل سيدة أعمال، وناشطة مناصرة لحقوق المرأة، وأمّ لطفلين، تحاول الموازنة بين العمل العام وحياتها الخاصة.

ظهرت في مؤتمرات TED، وكتبت مقالات رأي في صحف كبرى، وتحدثت عن قضايا مثل الإجهاض، والمساواة في الأجور، والصحة النفسية، وغيرها.

واستمرت ميغان في تقديم نفسها كشخصية مستقلة، لديها ما تقوله وتفعله، بعيداً عن كونها مجرد "زوجة أمير".

As Ever.. علامتها التجارية

A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

أطلقت ميغان في 2024 علامتها التجارية "As Ever " (المعروفة سابقاً American Riviera Orchard)، ثم أُعيدت تسميتها في 18 فبراير 2025 إلى As Ever.

بدأت بإنتاج مربى توت، وقدمت عينات منها كهدية لمجموعة مختارة من أصدقائها. وبالإضافة إلى المربى، وغيرها من الأطعمة الصالحة للأكل التي تبيعها ميغان، تسعى دوقة ساسكس للحصول على حقوق حصرية لبيع منتجات التجميل والديكور المنزلي وأدوات المطبخ الصغيرة والتوابل ومعدات اليوغا ومعدات البستنة وأكسسوارات الحيوانات الأليفة، والمزيد.

بودكاست تحت عنوان "اعترافات مؤسسة"

أطلقت ميغان ماركل في 8 أبريل 2025 بودكاست تحت عنوان "اعترافات مؤسسة"، والذي تكوّن من 9 حلقات.

وكانت ماركل قد تحدثت عن تجربتها الأولى مع البودكاست، في تصريحات سابقة لمجلة people، قائلة: "هو برنامج أتحدث فيه مع رائدات أعمال وصديقات حول ليالي الأرق، والدروس المستفادة، والتركيز الدقيق الذي أوصلهن إلى ما هنَّ عليه اليوم".

وركّز البرنامج على رحلتها الريادية في إطلاق علامة As Ever التجارية لأسلوب الحياة، وأجرت محادثات صريحة مع مُؤسِّسات أخريات، من بينهنّ بعض صديقاتها الشهيرات.

وتابعت ماركل: "نحن نغوص في النجاحات والإخفاقات، ونقدم نصائح تُحوّل الأفكار الصغيرة إلى مشاريع بمليارات الدولارات".



